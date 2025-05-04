蛋白燉鮮奶做法｜養顏潤膚甜品、3種材料15分鐘滑嫩香噴噴！

蛋白燉鮮奶，做法跟雙皮奶有點相像，都是由蛋白和奶做成，都是白白滑滑的一碗廣東甜品。不過，燉鮮奶蛋白比雙皮奶簡單，不用多做一層皮，少一點點工夫，如果你是入廚初哥從沒做過，不如就先試試這個鮮奶燉蛋白手殘食譜，再挑戰下一次的雙皮奶吧！攝錄：李啟剛、陳泳嵐前接：陳泳嵐



鮮奶燉蛋白，就像女人的肌膚一樣，最緊要夠滑夠白，就不要蒸過老，為免有痘皮般的泡泡出現，拂勻蛋白和鮮奶後，須過篩，隔走一些沒融合的蛋清和泡泡，蒸時也可以用錫紙蓋着，避免蒸發的水氣滴入碗中。很簡單吧？15鐘不用就完成了。

蛋白燉鮮奶健康小知識：

蛋白含豐富蛋白質、磷脂，牛奶更含鈣、磷等礦物質和脂肪，滋潤養顏，都是又白又滑的食材，以形補形，有助美白潤膚抗衰老。但記得糖分別放太多，否則影響肌膚老化變差、長痘痘。

蛋白燉鮮奶做法

鮮奶燉蛋白食譜

食譜 鮮奶燉蛋白（蒸） 材料 蛋白2隻、鮮奶300毫升、糖20克 做法 1. 鮮奶倒進大碗內，加入糖拌勻。 2. 蛋白拂勻，慢慢加進鮮奶內，攪拌至完全融合。 3. 用隔篩過濾蛋白，倒進碗裡。 4. 以錫紙蓋着，用中大火蒸10-13分鐘即成。

蛋白燉鮮奶｜不失敗秘訣

1.以隔篩將蛋白過濾，可避免太多泡沫和未融合的蛋清。

2.蓋錫紙為免倒汗水掉進蛋白鮮奶裡。

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