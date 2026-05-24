甜酸齋食譜｜30分鐘簡易小食　無人造色素味道似足齋舖！

撰文：尹嘉蔚
出版：更新：

甜酸齋原來可以自己做，非螢光色成分天然。味道跟外面齋舖買到的一樣美味可口。

甜酸齋在「齋界」中的地位祟高，茹素與否也是大眾喜愛的小食。自己從未想過可以在家自製甜酸齋，原來簡單的材料和步驟便可以做到。在街市的豆腐檔買炸麵根，然後沖洗、汆水，用茄汁、糖、水、蘋果醋或白醋煮成醬汁拌勻麵根，燜煮至收汁完成。甜酸度可以自行調整至適合自己的口味，白醋比蘋果醋刺鼻，不過酸味較濃。

另外，更講究一些可以用話梅和山楂餅代替醋提供酸味。除了小食外，也可以添加菠蘿和彩椒等做成料理，好比咕嚕肉一樣。說來簡單，實踐也真的不難，大家不妨自製天然顏色的甜酸齋。

甜酸齋食譜
食譜

甜酸齋（炒）
材料

炸麵筋150克、蘋果醋2湯匙、豉油3/4湯匙、糖1湯匙、茄汁1.5湯匙、水80毫升
做法

1.將炸麵筋汆水3分鐘後，取出並瀝乾水分。

2.熱鍋下油，倒入茄汁、豉油、糖及水拌勻。

3.醬汁煮滾後，加入蘋果醋拌勻。
4.加入炸麵筋拌勻，慢火燜15分鐘或至收汁完成。

健康小貼士：

炸麵根的熱量偏高，關注肥胖問題的朋友宜少吃。麵根屬豆製品，有豐富的植物蛋白質。

攝影、攝錄：馮嘉雯、李賢華
剪接：李賢華

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