【蒜蓉蒸排骨食譜】炒過蒜蓉最惹味！蒸排骨嫩滑不出水4大秘訣

蒸排骨的配搭千變萬化，有人喜歡用豉汁、梅子麵豉醬，不過今次的蒸排骨則用上最簡單的調味料蒜蓉，來製作一味簡易家常菜──蒜蓉蒸排骨！不過蒸排骨一不小心會變成一整碟水，而且肉質變得粗糙硬實，只要跟足以下4個秘訣，便可完成一碟滑腍的蒸排骨。

蒸排骨最怕便是出來一整碟水，肉質粗糙嚡口，其實令排骨充滿肉汁兼又滑又腍，可以參考以下4個秘訣：

（1）用新鮮腩排

如果有預算的話應買新鮮腩排，因此部位肉嫩骨細，儘管有肥膏但入口不覺肥膩。

（2）啤水

不管是新鮮還是冰鮮排骨，內藏有不少污垢及血水，所以要在水喉下沖洗約10分鐘，以便洗淨排骨內的血水。啤水後謹記瀝乾及索乾水，如仍然有水分，蒸起來便會一碟水。

蒸排骨時想避免出水問題，一定要啤水。啤水10分鐘的話可見排骨的顏色變淺，同時水的沖擊力令排骨質感軟化。

（3）醃排骨時加入半粒剁爛的梅子

無論是那一款蒜排骨，都可在醃排骨時加入半粒剁爛的梅子，因梅子有酸性，醃肉時令肉質鬆開，變得腍滑。但同時亦需加一些糖，以防止梅子的鹹酸滲入排骨肉內。

（4）平鋪蒸排骨

對比將排骨疊起來，平鋪較易控制蒸煮時間，用大火蒸8分鐘度已經足夠，避免時間過長而增加水分。

蒜蓉蒸排骨食譜

健康小貼士：

蒜頭含有天然抗生素──蒜素（Allicin），具消炎、殺菌、防止動脈硬化等功效。新鮮蒜頭比保存一段時間的蒜蓉含更多蒜氨酸，能有效幫助增強免疫力、抗癌及抗氧化。另外，亦建議把蒜頭切得細碎，因大蒜瓣的細胞壁破壞愈多，愈能釋出更多硫化物及蒜氨酸。

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