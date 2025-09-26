蒜蓉蒸茄子食譜｜茄子點解叫矮瓜Eggplant？軟滑提味全靠最後1步

蒜蓉蒸茄子，可能你會以為把茄子切開，放上蒜蓉蒸便可，但如果你有試過，便會知這個方法做不出惹味軟滑的茄子來，蒜蓉不入味，茄子不軟滑。茄子是「吸油大王」，沒油脂不好吃，但好吃便一定要煎炒煮炸大大鍋油？不妨試做以下15分鐘的簡單食譜，好味卻不太肥膩。



蒜蓉蒸茄子食譜

茄子為什麼叫Eggplant？

茄子，英文Eggplant，又名矮瓜。你可有好奇過，為什麼紫色長長的一條瓜，又說它矮，又會與蛋扯上關係？其實，茄子最早源於印度、孟加拉等東南亞國家，最初的確鵝蛋般形狀，帶白帶淡黃的顏色，所以才有這個「美名」。今天我們常吃的茄子己經不像當年，長長紫紫，外皮蘊藏更多花青素，營養更豐富。

按圖看不同形狀顏色的茄子：

保持茄子色澤防氧化方法

要保持茄子的色澤，避免茄子氧化，變到瘀瘀黑黑，切開後可加點檸檬汁或浸鹽水便可解決。蒸前再加點工夫，在茄子肉上鎅幾刀，令茄子快熟，蒸約5分鐘，鋪上調味醬汁會較易入味，然後再蒸3分鐘，這時茄子已經可以進食，不過，再加最後一個步驟，即時令味道提升，茄子更軟腍可口，你猜到是什麼嗎？

就是撒上葱花，灒上滾油，被油滋潤過的茄子，熱辣辣，下飯或作小吃一流。

【入廚貼士】茄子點煮最有營？營養師教你留住茄子色澤3大方法

材料：

茄子1條（大）

葱1棵

調味料：

蒜頭5瓣

辣椒2條

糖1茶匙

生抽1茶匙

老油/蒸魚豉油1湯匙

花椒油1湯匙

做法：

1.蒜頭切碎，辣椒去籽切碎，葱切碎，備用。

2.茄子打直切半，再鎅上幾刀，以助入味。

3.把所有調味料拌勻成汁料，備用

4.茄子放進鍋子，隔水以中大火蒸約5分鐘，取出。

5.均勻地把汁料鋪上茄子。再放進鍋子裡，以中大火再蒸3分鐘。

6.取出茄子撒上葱花，淋上燒滾的油即可。

健康小貼士：

茄子，低脂、低糖，100克的茄子脂肪不足1克，熱量只有25-30千卡，而且富含果膠類膳食纖維，90%是水分，能延長消化速度，維持飽腹感，最適宜減肥人士食用。它還富含維他命A、B群、C、P、鈣、鉀、鐵等，特別是茄子皮有豐富的花青素等類黃酮物質，抗氧化能力高，延緩衰老助防癌，還可降膽固醇，維持心血管健康。不過，茄子味甘性涼，脾虛人士不宜多吃。

攝錄：呂榮棟、呂志豪

剪片：呂志豪



