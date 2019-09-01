【無花果營養】高鈣排毒美顏改善脫髮　抗老化7大功效4類人宜慎吃

夏秋交接「秋老虎」之際，無花果豐收，時令水果既可以做沙律、甜品及煲湯。 無花果對女士來說可稱得上美顏恩物，有助抗衰老保持身心健美，但是有4類人士宜小心食用。

在夏季和秋季之間，無花果正值當造，它是榕樹的果實，是桑樹家族的一部分，歷史可以追溯到公元前5000年，據傳無花果是人類種植的第一批植物之一。常見的無花果為深紫色外皮，宛如絲絨兼有彈性，肉質柔軟呈深粉紅，味道清甜。

夏秋交接之間，無花果當造，對女士來說多吃無花果有益。（尹嘉蔚攝）

吃適量的無花果，是那些不健康零食的上佳代替品，新鮮和無花果乾都對身體有好處。100克新鮮無花果約有43千卡，提供1.3克蛋白質、0.3克脂肪、9.5克碳水化合物及2克纖維。而100克無花果乾大約有209千卡，提供3.3克蛋白質、1.5克脂肪、48.6克碳水化合物及9.2克纖維。高纖的食物有助飽腹，可以減少飢餓感和對額外進食的渴望。愛美的女士們，若想保持皮膚、頭髮、骨骼及身體機能等年輕青春有活力，對抗老化，將無花果加入日常的菜單內，照顧身體內外健美的需要。

按圖多了解無花果的7大健康益處，有助延緩衰老︰

+ 4 + 3 + 2

成熟的無花果有甜美的香味，豐滿亦柔軟，可是纍纍的果實，肉質脆弱又易腐爛，全成熟的無花果建議在購買後一至兩天內盡快食用，未享用時需放入雪櫃冷藏，預備食用前才洗乾淨。無花果有多方面增強健康與抗衰老的效益，但如果無花果尚未成熟便進食，有機會引起過敏，嘴唇發麻，待它們在室溫下熟成後方進食才好。另外，有4類人士要慎吃無花果，以免損傷健康。

哪4類人士宜小心食用無花果？請按圖了解︰

參考資料︰BBC Good Food／Healthline／Dr.Axe