【點心食譜】蠔油煎釀茄子茶樓風味　自己動手整大件抵食少油膩！

走進茶樓，除了嘆一杯靚荼及吃一盅兩件外，筆者還會看看點心紙上有沒有「蒸釀茄子」這道菜，雖然不是什麼傳統點心，而且又跟煎釀三寶有點相似，但於茶樓吃，跟街邊吃不同，別有一番風味。 攝錄：李偉軒、陳錦超 剪接：陳詩敏 場地提供：美亞廚具

筆者是一名愛吃茄子的人，所以每到茶樓都一定會點「蒸釀茄子」，不過茶樓茄子多數都用大量油去烹調，結果令茄子充滿油膩感。如果自己動手做的話，便可避免這個問題，更可以滿足愛吃茄子的人口腹之慾。如果不想茄子接觸太多油分，可以把鯪魚肉煎至金黃色，再把茄子略煎，之後隔水大火蒸約10分鐘，令茄子軟腍。但怕麻煩的話，可以跟以下方法，茄子一樣軟腍不油。

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健康小貼士：

茄子，富含維他命A、B雜、Ｃ、纖維及鈣、鎂、鐵等礦物質之外，還有豐富的花青素，都集中在它紫色的茄子皮上，是天然的抗氧化劑，可防止體內自由基的生長，延緩衰老，也可降血壓、降膽固醇和減低患心血管疾病的風險等。食用茄子應避免直接油炸，因茄子太會吸油，高溫也會造成茄子所含的抗氧化植化素大量損失，失去吃茄子的益處。

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