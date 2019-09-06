【點心食譜】蠔油煎釀茄子茶樓風味　自己動手整大件抵食少油膩！

撰文：余曉彤
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走進茶樓，除了嘆一杯靚荼及吃一盅兩件外，筆者還會看看點心紙上有沒有「蒸釀茄子」這道菜，雖然不是什麼傳統點心，而且又跟煎釀三寶有點相似，但於茶樓吃，跟街邊吃不同，別有一番風味。
攝錄：李偉軒、陳錦超
剪接：陳詩敏
場地提供：美亞廚具
筆者是一名愛吃茄子的人，所以每到茶樓都一定會點「蒸釀茄子」，不過茶樓茄子多數都用大量油去烹調，結果令茄子充滿油膩感。如果自己動手做的話，便可避免這個問題，更可以滿足愛吃茄子的人口腹之慾。如果不想茄子接觸太多油分，可以把鯪魚肉煎至金黃色，再把茄子略煎，之後隔水大火蒸約10分鐘，令茄子軟腍。但怕麻煩的話，可以跟以下方法，茄子一樣軟腍不油。
蠔油煎釀茄子食譜
健康小貼士：
茄子，富含維他命A、B雜、Ｃ、纖維及鈣、鎂、鐵等礦物質之外，還有豐富的花青素，都集中在它紫色的茄子皮上，是天然的抗氧化劑，可防止體內自由基的生長，延緩衰老，也可降血壓、降膽固醇和減低患心血管疾病的風險等。食用茄子應避免直接油炸，因茄子太會吸油，高溫也會造成茄子所含的抗氧化植化素大量損失，失去吃茄子的益處。
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|食譜
|蠔油煎釀茄子（煎）
|材料
|茄子1條、鯪魚肉150克、鹽 1/2茶匙、胡椒粉 1/4茶匙 醬汁材料： 蠔油3湯匙、米油1湯匙、生抽1茶匙、老抽1/2茶匙、砂糖 1茶匙、水4湯匙
|做法
|1. 將鯪魚肉拌勻，加入鹽及胡椒粉醃15分鐘，備用。
|2. 茄子略沖洗，切件瀝乾備用。
|3. 把茄子撲上生粉，將適量的混合物釀在茄子上。
|4. 將蠔油、米酒、生抽、老抽、砂糖及水拌勻，備用。
|5. 用中火燒熱鍋，加少許油，先放鯪魚肉的一面，中火煎至鯪魚肉呈金黃色。
|6. 翻轉另一面，加入醬汁，加蓋以中小火煮5分鐘或至茄子熟透，即成。