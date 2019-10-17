【海鮮豆腐羹食譜】入秋暖身湯羹　海鮮用料豐儉由人！

撰文：余曉彤
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豆腐是一年四季都適合享用的食材，除了煎炒煮炸的烹調方法外，用豆腐整成湯羹都是一個不錯的食法。嫰滑豆腐搭配海鮮，清爽又不油膩令人停不下來！
攝錄：李偉軒、呂志豪
剪接：詹郭敏
場地提供：美亞廚具
海鮮豆腐羹的做法非常簡單，處理好所有海鮮後便可以開火倒進鍋中煮。海鮮用料豐儉由人，豐富的可以用上新鮮的鮑魚粒、帶子粒；簡單快捷的可以用上冰鮮的蝦仁、八爪魚粒等。製作湯羹最難控制的便是稀稠度，最常用生粉水，可以分數次慢慢加入，避免一下子令湯羹質感太稠。另外，也可以只用蛋白令湯羹稠身，不過蛋白快熟，必須熄火或者輕輕拉鑊才後下。
秋冬準備鍋物時都加有豆腐作材料，用剩的話也可做這個豆腐羹，吃完也會一身和暖。
海鮮豆腐羹食譜
健康小貼士：
豆腐有豐富的蛋白質、鈣、維他命E等，有助預防心血管疾病，防衰老，對於神經、血管及大腦的生長發育有益，預防老年癡呆症。每100克豆腐就含有119毫克磷，有助於維持人體骨骼和牙齒的健康，還能保持體內酸鹼平衡，促進人體內微量代謝。
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豆腐肉碎羹食譜
|食譜
|海鮮豆腐羹（煲）
|材料
|豆腐1磚、蝦仁50克、元貝粒50克、鮮冬菇3粒、粟米粒40克、雞蛋1隻、麻油1/2茶匙、鹽 適量、生粉2湯匙
醃料：紹興酒1湯匙、鹽 適量、胡椒粉 適量
|做法
|1. 蝦仁、元貝粒洗淨後用紹興酒、鹽及胡椒粉醃15分鐘。
|2. 將鮮冬菇切粒；豆腐切粒，備用。
|3. 煮滾一鍋水，加入豆腐、蝦仁、鮮冬菇、元貝粒及粟米粒煮滾，轉中小火煮20分鐘。
|4. 將生粉溶於2湯匙水，加進鍋裡拌勻及煮至濃稠。
|5. 將雞蛋打拂，在鍋中加入蛋液拌勻。
|6. 加入鹽及麻油調味，即成。