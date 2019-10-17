【海鮮豆腐羹食譜】入秋暖身湯羹　海鮮用料豐儉由人！

豆腐是一年四季都適合享用的食材，除了煎炒煮炸的烹調方法外，用豆腐整成湯羹都是一個不錯的食法。嫰滑豆腐搭配海鮮，清爽又不油膩令人停不下來！ 攝錄：李偉軒、呂志豪 剪接：詹郭敏 場地提供：美亞廚具

海鮮豆腐羹的做法非常簡單，處理好所有海鮮後便可以開火倒進鍋中煮。海鮮用料豐儉由人，豐富的可以用上新鮮的鮑魚粒、帶子粒；簡單快捷的可以用上冰鮮的蝦仁、八爪魚粒等。製作湯羹最難控制的便是稀稠度，最常用生粉水，可以分數次慢慢加入，避免一下子令湯羹質感太稠。另外，也可以只用蛋白令湯羹稠身，不過蛋白快熟，必須熄火或者輕輕拉鑊才後下。

秋冬準備鍋物時都加有豆腐作材料，用剩的話也可做這個豆腐羹，吃完也會一身和暖。

海鮮豆腐羹食譜

健康小貼士：

豆腐有豐富的蛋白質、鈣、維他命E等，有助預防心血管疾病，防衰老，對於神經、血管及大腦的生長發育有益，預防老年癡呆症。每100克豆腐就含有119毫克磷，有助於維持人體骨骼和牙齒的健康，還能保持體內酸鹼平衡，促進人體內微量代謝。

相關食譜：

【粟米魚肚羹食譜】罐頭湯加料昇華 護膚抗氧化女士最啱

粟米魚肚羹食譜

相關食譜：

【豆腐肉碎羹食譜】15分鐘簡易家常菜！滑溜豆腐加肉碎一鍋搞掂

豆腐肉碎羹食譜