【西京燒銀鱈魚食譜】高級日本料理傳統風味　選購銀鱈魚2大秘訣

西京燒銀鱈魚又有西京燒之稱，是大部分日式餐廳的必有菜式，也是日本人常吃到的家常菜。但以西京味噌醃漬，早在一千年前其實是日本宮廷料理常見的調味，所以這道菜不僅讓你品嘗到家常味道，也可體驗一下高級日本料理的傳統風味。

西京燒，是以西京漬醃魚肉後再直接燒的料理，當中的醬汁以白味噌做底，可加酒、味醂等調味，混成西京漬，味道帶甜。為了保留傳統特色，是次的西京漬只用了西京味噌、清酒、味醂和糖。西京味噌加入清酒後令味噌的香氣更明顯，準備時已經令人垂涎三尺。如果不想自己混醃料的話，日式超市亦有這個醃醬出售，塗上後醃一晚便可。

如果不想自己混醃料，日式超市也有已混好的醃料出售。（ruten.co.jp）

銀鱈魚看似每一件都一樣，但其實要選到一件美味可口的銀鱈魚，還有些須注意的地方。以下是筆者多年吃銀鱈魚得出的２個小小心得。

（1）魚身愈白愈好：如果看到銀鱈魚身呈現少量的紅色或褐色應避免選購，因那代表其銀鱈魚已在冷凍櫃多時，肉質已經變得不嫩滑。

（2）魚鱗細密、較扁：不少人會誤以為鱈魚跟銀鱈魚是同一款魚，真正的銀鱈魚魚鱗細密、較扁；而鱈魚魚鱗較大、較圓。

銀鱈魚魚鱗細密、較扁。

西京燒銀鱈魚食譜

健康小貼士：

每100克的銀鱈魚含有920毫克的Omega3，吃一件銀鱈魚已經足夠美國心臟協會所建議的成人每日攝取量，至少500毫克。而心血管疾病人士則為1000毫克，而高血脂人士在醫生指示下，攝取量應為2000至4000毫克。每日攝取足夠的Omega3有助心血管系統、呼吸系統、免疫系統以及內分泌系統的運作。

攝錄：徐偉海、陳錦超 剪接：呂榮棟 場地提供：V-ZUG

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