【栗子營養】美白抗氧化補腦食栗子7大好處　揀選靚栗子2大方法

秋風起除了吃蛇羹外，另一樣必吃食材便是栗子。秋天是栗子的當造期，街頭巷尾都開始出現炒栗子的車仔檔。栗子除了美味可口，更對身體有多多好處，現在就一起了解栗子的二三事。

剛炒起的栗子入口香甜軟腍，而且捧在手中更感到暖入心頭。栗子又視為「乾果之王」，因為其營養豐富更是養生保健的高手，根據《本草綱目》，栗子味甘性溫，可入脾胃腎經，有幫助脂肪代謝，具有益氣健脾、厚補胃腸的作用。除此之外，栗子還有什麼營養呢？

秋天當然是吃香甜飽滿栗子的好時機！（資料圖片／潘思穎攝）

按圖了解栗子7個好處

+ 4 + 3 + 2

據外國營養師Humanitas Gavazzeni指每100克的栗子澱粉含量約28克，是薯仔的2.4倍，所以建議如果是減肥人士一日合適地食5-8粒，是沒有太大影響減肥效果；但若吃得多，則有反效果。

由於栗子澱粉含量高，減肥人士適當地食用，有助改善腸道健康。（unsplash）

按圖了解4個食用栗子注意事項︰

揀選靚栗子2大方法：

現時街市多數售賣都是半殼或已去殼去衣的栗子，可以從其外表分辨好壞，如有沒有出芽、黑點及蟲孔。如想避開營養不良和煮後或帶苦味的栗子，也可以將栗子放在水裏，空心果肉少的栗子會浮上水面。

同時亦有一點須注意，因為栗子離殼後，其水分開始流失，令味道就會愈來愈淡，建議放在雪櫃冷藏以保存栗子的鮮味。

另外，喜歡有殼栗子的話，選購時最好選擇色澤光亮，然後輕力敲或按外殼，感到實淨的就代表水分足，肉質佳；外殼腍身鬆散，即代表水分流失，果肉或已壞。有殼栗子當然是剝殼後才可食用，有興趣可參考以下文章，助你輕鬆剝生栗子。【栗子‧教煮實驗室】用齊3種剝生栗子方法 試叮5秒即爆（有片）

最不建議用叮來剝生栗子，火候控制不好容易弄成爆炸。（資料圖片）

秋冬是吃栗子的季節，除了炒栗子不妨到街市購買去殼去衣的栗子，為自己或家人炮製栗子宴。【排骨食譜】栗子燜排骨補腎健脾 秋天必吃家常菜

栗子燜排骨食譜

【栗子食譜】栗子雲耳燜芋絲高纖低卡 美味可口不輸給燜雞燜排骨

栗子雲耳燜芋絲食譜

【糖水食譜】栗子糊健脾補腎 3種材料炮製暖笠笠入秋糖水！

栗子糊食譜

資料參考：Humanitas University／Nutrition Advance