【牛油果營養】富含優質油脂、維他命C　有助抗發炎、降膽固醇！

牛油果營養價值高，且有「森林中的牛油」之稱，到底牛油果有哪些特殊的營養成分呢？

台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，牛油果富含優質油脂、維生素C、E、葉黃素等抗氧化營養成分，適量食用有益健康。但廖營養師也提醒，牛油果的脂肪含量高，不宜過量食用，以免攝取過多熱量唷！

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牛油果富含優質油脂、維生素C、E、葉黃素等抗氧化營養成分，適量食用有益健康。（Charles/Unsplash）

1. 優質脂肪：牛油果富含單元不飽和脂肪酸與多元不飽和脂肪酸，是好的脂肪來源，有助身體抗發炎、降膽固醇，適量攝取有益健康。

2. 抗氧化力：牛油果富含維生素C、E等抗氧化營養素，且因牛油果富含油脂，亦有助於脂溶性纖維素A、D、E、K的吸收。

3. 富飽足感：牛油果富含脂肪且纖維含量高，食用後可增加飽足感；但廖嘉音營養師提醒，牛油果雖好卻不適合過量食用，以免吃進太多油脂而增加熱量攝取。

4. 保護眼睛：牛油果中富含葉黃素，可幫助維持眼睛健康，預防及延緩黃斑部病變。

廖嘉音營養師提醒，因牛油果的脂質含量高，不建議過量攝取，以免攝取過多熱量；此外，市售的牛油果牛奶看似健康，但在飲品調製的過程可能添加大量糖份，故仍應適量飲用，以免吃進過多糖分。

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【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】