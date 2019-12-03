【牛油果食譜】Jamie Oliver推介4款牛油果多士　組合簡單易做

名廚Jamie Oliver之前在自己的節目中介紹了牛油果多士的做法．一開始看時，筆者還在想「牛油果蓉多士？我也經常吃啊！不是很多人教過了嗎？」但基於要培養吃早餐的好習慣和好奇心的驅使下，筆者也繼續看下去。看完後才發現，原來牛油果跟多士也可以有這麼多的變化啊！他所分享的四種配搭，不但簡單快捷，而且味道層次豐富，大家空閒時也試一下吧！

牛油果是超級食物的一種，一直致力推廣健康飲食的Jamie Oliver對它特別鍾情。他這次介紹了四款以牛油果做主題的多士，當中更有一些比較新穎的配搭。方便快捷的多士食譜十分適合早餐時吃呢！

４款美味多士的做法：

（1）番茄仔火腿牛油果多士

酸酸甜甜的蕃茄仔，拌以幼滑的牛油果蓉，中間多加一層清新的火箭菜，再加上鹹香的巴馬火腿和巴馬臣芝士。整個配搭清新開胃，為你提供一個精力充沛的「Good Morning」!

多士材料: 牛油果(壓蓉) 半個 麵包 一片 番茄仔 4 - 6粒 火箭菜 適量 巴馬火腿 一片 巴馬臣芝士 適量 檸檬汁 少許 鹽 少許 黑胡椒 少許 配菜 牛油果(切片) 半個 辣椒仔(tabasco) 少許

按下圖看詳細做法:

蕃茄仔火腿牛油果多士 (YouTube截圖)

（2）忌廉芝士拌雞蛋菠菜牛油果多士

有時候想吃得滿足點、飽肚點，也不妨試試以下這個配搭。輕盈版的忌廉芝士，再加上菠菜、雞蛋和牛油果，當中豐富的維他命K和蛋白質，令整份早餐的營養更加均衡。

材料: 麵包 1片 牛油果 半個 健怡版忌廉芝士 適量 菠菜 適量 雞蛋 半隻 咖哩粉 少許

按下圖看詳細做法：

忌廉芝士拌雞蛋菠菜牛油果多士 (YouTube截圖)

（3）紅菜頭拌茅屋芝士牛油果多士

很多人認為生的紅菜頭有一股草腥味，即使營養豐富，也不會多吃。而加入低脂的茅屋芝士則可以緩和當中的味道，再加上牛油果，就是一份高鉀高鈣，含有優質脂肪的早餐了。

材料: 麵包 1片 牛油果 半個 紅菜頭 30g 茅屋芝士 20g 果仁 適量

按下圖看詳細做法：

紅菜頭拌茅屋芝士牛油果多士 (YouTube截圖)

（4）香蕉可可牛油果多士

以上介紹的三款都為鹹食，但其實把牛油果多士做成甜食也很不錯，早上吃一點甜食會令自己的心情更為放鬆，助你以開心愉快的心情迎接新的一天。

材料: 麵包 1片 牛油果 半個 香蕉 半條 可可粉 少許 紅桑莓 6-8粒 果仁 適量 黑朱力 適量

按下圖看詳細做法：

香蕉可可牛油果多士 (YouTube截圖)

眾所周知，牛油果對健康有益，之前就有記者寫了一篇有關牛油果營養的文章，大家除了聽取名廚的意見外，亦可以多了解箇中的原因喔！

點撃下圖看牛油果7大好處：

+ 7 + 6 + 5

當然，牛油果的食法不只多士一種，以下的食譜亦都可以充分嚐出牛油果的滋味喔！

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資料來源: Jamie Oliver YouTube Channel