【牛油果食譜】焗牛油果條金黃香口　4個步驟完成另類健康小食！

很多人喜歡吃薯條，不過薯條澱粉高又熱氣，總不能吃得太多，於是有人會以番薯條或其他煎炸小食去代替。你又有沒有想過，用牛油果條取而代之？牛油果條是外國女生很喜歡的小食，牛油果本身營養價值已夠豐富，想更健康的話，可用焗爐去烤焗，不經油炸，外脆內軟，絕對是一流的小食。 攝影、攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：陳詩敏 場地：City'Super

這小食名為「Avocado Fries」，有人叫它牛油果薯條，也有人叫它焗牛油果，其實蘸粉漿去炸絕對可以，不過就比較油膩，似乎違背了吃牛油果想健康的原意。因此，以下就介紹焗牛油果的製法。第一步是要將牛油果去核、去皮和切條，平時食牛油果都會揀比較熟和Creamy的，不過焗牛油果則宜用較生的牛油果，否則很易在製作過程中因太軟腍而變形，甚至連去皮都有困難，至於切片，厚切口感更佳。

軟滑的牛油果，被脆口的麵包糠裹著。

焗牛油果前會蘸三種材料，麵粉、蛋漿與麵包糠，片中的做法固然可行，另外也參考過其他人，有指將牛油果及麵粉一同放進保鮮袋或密實袋輕力搖勻，能上粉上得更平均，不妨一試，而這亦解釋了為何不能用太熟的牛油果，否則會爛會散。

每個焗爐的火力都有所差異，讀者不能死跟食譜，按實際情況酌量調整，最好在烘焗過程也不時睇火，以防焗燶。過程中沒有添加調味，假如你喜歡亦可加些蒜鹽或黑椒，而筆者就喜歡蘸蛋黃醬、沙律醬等，另外沾茄汁、蜜糖芥末、千島醬等都是不錯選擇。

健康小貼士：

牛油果的不飽和脂肪酸有利大腦血液運行，增強養分輸送，幫助腦部發育、思考和記憶力。當中的維他命A、B2、E亦能延緩衰老，預防腦退化或心血管疾病等。最新研究更發現，連續食用牛油果後竟能紓緩肩頸痛症！

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