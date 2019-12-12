【入廚貼士】燜薯仔甜味倍升要這樣切　整薯蓉鬆軟綿2品種最好！

市面眾多薯仔，應如何挑選適合薯仔品種，發揮本身的優點令菜餚更美味？ 平日你通常如何切薯仔？亂切粗塊、切方粒、切條或是切半圓？ 可知道將薯仔切厚件，其實更易感受到薯仔的甜味。

切適當的形狀固然重要，甚少人會將薯仔切條拿去煮湯，考慮切割薯仔的方式前，先考慮加熱及烹調的時間，切粗塊、方粒通常用於烚煮，切半圓多用於煮湯，炸薯條當然要切成條。 不過，以上的常見切法中，將薯仔切厚，更易感受到薯仔本身的天然甜味！

將薯仔切厚件，更易吃到薯仔本身的天然甜味。（VCG）

更易吃到薯仔的甜味，除了切厚之外，還有一項重點，請按圖了解︰

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此外，薯仔有分澱粉質多及澱粉質少的品種，澱粉質少則黏質（蠟質）較多，所含的果膠較難被分解及釋出，做咖喱薯仔、薯仔燉肉等菜餚，一般用澱粉質少的薯仔，避免長時間燜煮令薯仔溶爛。

按圖了解本港市售的常見薯仔，包括3款澱粉質較少及2款澱粉質重的品種︰

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薯仔不論如何烹調，也是上佳的入饌食材，幾乎除了雞蛋以外，薯仔堪稱「百變星君」，中西主菜、湯水及小食也有薯蹤影，其中一味人見人愛的薯蓉，有朋友分享做薯蓉好難將薯仔壓難，其實有一個鐵則需要遵守，就是「趁熱」！趁溫度高打散薯仔，而且動作要快，便輕鬆做到鬆、軟、綿的薯蓉。

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參考資料︰味が変わる！野菜の切り方/FAM101薯仔家族