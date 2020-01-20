【新年大掃除】清潔廚房6大藏菌位置　助你輕鬆還原乾淨靚廚房！

正所謂「年廿八洗邋遢」，農曆新年將至，是時候打掃一下廚房重地，好讓自己在一個整潔的廚房大展廚藝。以下為大家提供廚房6大位置的清潔小秘訣，助你輕鬆清走油煙污漬，完成新年大掃除！

廚房是一個經常有生熟食材及油煙污漬出現的地方，如沒有定期清潔的話，好容易令細菌滋生。據CNN報道，美國亞利桑那大學公共衞生、環境科學和免疫學教授、微生物學家Charles Gerba進行一項調查後，發現廚房是家中最多細菌的地方。當中以砧板、洗碗用的海綿、鋅盆及雪櫃把手的藏菌量較高的地方，所以大掃除時更加需要重點清潔！

1. 砧板

清洗砧板有時因貪方便「是但」用水沖，或者用熱水加洗碗清潔劑浸泡後刷洗。不過以木製品砧板為例，它濕水立即乾透所以更易積存細菌。最簡單可以用小蘇打均勻塗抹在砧板上，然後倒上白醋，再用洗碗海綿擦洗，靜置5分鐘後用清水沖洗乾淨，然後放在通風處自然吹乾

由於砧板經常接觸食物，清潔時應用天然方法清潔。（資料圖片）

按圖看其他清潔「砧板」方法：

2. 煮食爐灶

煮食爐頭除了較難清潔外，亦是藏有不少頑固油煙污漬的地方。最簡單可以以1：2的分量將白醋和溫水混合，再用百潔布沾上白醋洗爐灶，過程可帶上手套，避免弄傷皮膚。

如浸洗20分鐘，更能有效去污。（GettyImages）

按圖看其他清潔「煮食爐灶」方法：

3. 洗碗海綿

德國微生物專家Markus Egert指出，洗碗的海綿也許比想像中更髒，眼睛雖然看不見，其實暗藏多種細菌，容易令人生病。雖然可用熱水或洗潔劑加水清潔，但亦未必能徹底消滅細菌。建議每兩日便要用浸泡方式（用較熱的水加入適量的洗潔精浸泡1小時）清潔，防止髒汙堆積，減低細菌暗藏機會。

研究表示洗碗海綿暗藏大量細菌。（視覺中國）

按圖看使用「洗碗海綿」注意事項：

4. 雪櫃及雪櫃把手

雪櫃本身是一個儲存生熟食物的地方，如果擺放太過雜亂，容易滋生細菌。加上美國亞利桑那大學微生物學家Charles Gerba指，部分人的習慣是處理生肉後，沒有洗手，直接打開雪櫃拿東西。所以雪櫃是隱藏大量細菌的地方之一！

雪櫃內及把手可以用醋加鹽水清潔，而雪櫃門邊以用牙膏配牙刷清洗，再以水抹乾淨即可。（資料圖片）

按圖看清潔「雪櫃」步驟：

5. 鋅盆

不少人也在鋅盆解凍生肉或沖洗生雞肉，事後卻只用清水清潔鋅盆。如果該食材是生吃的話如沙律，便不應在鋅盆旁準備材料。建議用漂白劑等廚房清潔用品，或用白醋加食鹽清洗鋅盆，最後謹記將水龍頭擦亮，令整個鋅盆看起來閃閃發光。

建議把百潔布剪成少塊用來放在排水口。（Unsplash@Taylor Wilcox）

6. 微波爐

美國諾瓦東南大學生物科學系副教授Julie Torruellas Garcia博士解釋稱微波爐除了烹飪食物，還用來解凍肉類，生肉中帶有大腸桿菌和沙門氏菌，假如食物在微波爐內周圍飛濺後不清理它，細菌在爐內生長，更會降低微波的效率，每次加熱時也會變得更難以清洗。

微波爐不加以清理，會誘發細菌生長，每次加熱時也會變得更難以清洗。（VCG）

按圖看清潔「微波爐」方法：

資料參考：CNN Health