年糕食譜｜椰汁年糕香甜Q彈全靠1個動作　簡單免搓不失敗4貼士

撰文：黃翠衣
出版：更新：

年糕食譜｜年糕，有人嫌棄它黐𣲷𣲷，有人愛它煙煙韌韌，不同配方及製法令味道與質感不盡相同。參考我們以下分享的年糕做法和心得，保證不黐牙、不變型、香甜Q彈。

年糕食譜｜為什麼要吃年糕？

過年吃年糕的習俗，據說由周代開始。由於禾穀一年成熟一次，所以過年吃年糕，有慶祝五穀豐收的意思，年糕還有「年高」長壽，年年快高長大的寓意。

年糕，通常用糯米粉製成，輾轉相傳後，發展出不同的製作方法及風味。廣東及香港的年糕是棗紅色的黏糕，味甜。主要由糯米、片糖及油蒸製而成，然後將年糕切片，用慢火煎軟享用。後來椰汁年糕及黑糖薑汁年糕誕生，打破了年糕的沉悶印象。不少人喜歡沾上蛋漿煎的年糕，味道甘香又增多了口感。

製好的椰汁年糕，切片再以蛋液煎香，味道一流！

年糕食譜｜糯米粉／沾米粉／澄麵不同成分口感分別

全糯米粉：口感軟熟，黏性最強。
糯米加沾米粉：口感軟熟較滑，比全糯米粉製作的較挺身。
糯米加澄麵：口感軟滑帶爽，挺身好煎。
糯米加木薯粉：口感彈牙，挺身好煎。
手搓年糕法：口感煙靱，挺身好煎。

古法手搓年糕均獲一致好評，不過手搓比較麻煩，用「撻」年糕漿的方法，愈撻製成品愈有嚼勁。去片睇清楚年糕漿「點撻」：

年糕食譜｜香甜Q彈4貼士

年糕漿要比糊狀再濃稠，被拉起及墜下時，成緞帶狀即可。還要把年糕漿來回撻數10次，可令年糕質感更煙韌有彈性。蒸糕時，如想避免倒汗水滴濕年糕面，影響外觀，可用錫紙封面，刺上小孔排氣。蒸好後可用筷子插入中央，拉出後沒粉漿沾着，便代表年糕熟透了。

椰汁年糕食譜
+1
食譜

椰汁年糕（蒸）

工具

 5吋直徑圓形蒸碗
材料

糯米粉150克、木薯粉50克、水140毫升、椰汁110毫升、片糖105克（約1.5塊）、薑2片
做法 1.糯米粉及木薯粉混合後過篩。

2.大火煲滾水後，加片糖及薑片，中慢火煮至片糖溶化後撈走薑片，加椰汁拌勻，放涼備用。

3.分數次注入糖水注入粉類並混合成年糕漿。

4.以膠刮或羹將年糕漿來回撻數十次。

5.年糕漿注入已抹油的蒸糕盤，用錫紙封面，鍚紙上刺小孔排氣。

6.隔熱水，以中大火蒸1小時完成。

健康小貼士：

年糕不容易消化，易滯令胃酸分泌增加，容易脹氣。熱量亦高，要控制體重人士不建議多吃。

攝錄︰張芷澄、馮嘉雯
剪接：馮嘉雯

參考資料：粤菜烹调工藝 中册．嚴金明、虞迅．清華大學出版社、北京交通大學出版社

