【賀年菜食譜】蜜餞金蠔升級版加火方　鮮中帶甜15分鐘宴客不失禮

「鮑魚煎焗雞」這道賀年菜式，大廚張東正師傅昨天已示範過，今次就輪到下集登場——蜜汁火方煎金蠔。以往大家吃的或許是較為單調的蜜餞金蠔，今次張師傅就加入了「火方」，並包得精巧細緻，絕對上得大枱，招呼親朋好友不失禮！重點是這道菜15分鐘內肯定已經煮得完，臨急臨忙都可以搞定。 攝影：黃寶瑩

蠔，如張師傅所講絕對是新年其中一個吉祥如意的象徵，因為「蠔」與「豪」同音，取其意頭，當然要多吃幾件。新年時我們會吃蜜餞金蠔、髮菜蠔豉等等，事實上蜜汁與金蠔確是賀年菜式中一個經典配搭，今次師傅還特地加入了有「富貴火腿」之稱的火方，「富貴火方有富貴滿堂嘅意思，顏色又紅潤，而且呢道菜簡單好做，味道偏甜，大人小朋友都鍾意。」富貴火方是糖漬版的金華火腿，為上海舖常見食材，有人喜以火方夾麵包或青瓜，「你用豬腩肉都可以做到呢個效果，但新正頭食好啲，咁咪買盒靚啲嘅火腿，呢個大約$80有300克。」

請按下圖睇「蜜汁火方煎金蠔」的所需材料、做法和小秘訣：

先準備材料，有金蠔、火方、青瓜（打直切成薄片）、蜜汁和紅椒絲。

+ 6 + 5 + 4

張東正師傅為富嘉閣總廚助理，他一連示範了兩道賀年菜式，分別是鮑魚煎焗雞以及蜜汁火方煎金蠔。

以下是「蜜汁火方煎金蠔」的簡便食譜，歡迎下載：