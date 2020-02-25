【HKTVmall5周年祭】鮑魚$1和牛5折氣炸鍋$299！必搶12款廚具食品

教煮
撰文：
最後更新日期：

HKTVmall在武漢肺炎的疫情下，並沒有銷情慘淡，由於外出減少，網購更反而增多，近日為慶祝開業5周年舉辦「5周年紀念慶」，由2月28日至3月20日，一連三星期舉行減價優惠，當中有不少食材、乾貨低至半價，甚或至$1！

HKTVmall的「5周年紀念慶」推出的三波激筍優惠，除了家電外，不少食品店舖也一同參與是次減價活動，某些肉類如和牛低至半價，當中精選了12款廚具食品供參考，有記興趣就別忘mark實日期搶貨喇！

HKTVmall於2月1時宣佈增加自取點，由現時的75個大幅增加至100個，方面顧客取貨。（資料圖片）

按圖看12款必搶精選食品、廚具：

+8
+7
+6

如何炮製食材好？

搶購到平價食材，當然要好好利用！記者集合了以下17個食譜，大家不妨參考，或自創你喜歡的食譜。

【排骨食譜】南瓜蒸排骨送飯一流　入門級家常菜

南瓜蒸排骨食譜

【生炒排骨食譜】酸甜消滯比咕嚕肉嫩滑？廚師考牌菜簡易版

生炒排骨食譜

+2
【排骨食譜】可樂排骨濃郁香甜　連糖也省掉！
【蘿蔔燜排骨食譜】簡易下飯家常菜　蘿蔔清甜最搶手！

【蜜糖芥末牛柳粒食譜】惹味小炒　3步驟炸出外脆內鬆化薯仔！

蜜糖芥末牛柳粒食譜

【焗爐食譜】一口威靈頓牛簡易版英國名菜　酥皮牛粒小巧有驚喜
【薯仔食譜】薯仔粒炒牛肉碎夠惹味　簡單易煮佐飯菜
【蒜香牛柳粒食譜】一口牛粒軟腍惹味　炸蒜片金黃香脆有竅門

【蝦食譜】芝麻檸檬蝦自調酸甜開胃醬汁　省油製法一樣金黃香脆

芝麻檸檬蝦食譜

【蝦仁炒蛋食譜】爽彈嫩滑韭黃添香　吃不厭簡易家常菜

蝦仁炒蛋食譜

【炒飯食譜】富貴炒飯健康賀年菜　3招令急凍蝦仁鮮甜爽彈！
【蘆筍炒蝦仁食譜】鮮甜爽脆輕怡家常菜　蘆筍點揀最好？

【薑葱蠔食譜】肥美肉嫩脹卜卜　滋陰抗氧化自家製「蠔」無難度

薑葱蠔食譜

【日式蠔釜飯食譜】和風煲仔飯　一招輕鬆清洗蠔仔黑泥污物！

日式蠔釜飯食譜

+2
【煎蠔餅食譜】蛋香十足做法簡易　蠔仔怎樣清洗最乾淨？
【蠔仔肉碎粥食譜】煲到開花就得　潮州「糜」跟廣東「粥」大不同

【鮑魚煎焗雞食譜】雞肉更嫩更香5大步驟！大廚炮製體面賀年菜

鮑魚煎焗雞食譜

【氣炸鍋食譜】流心芝士豬扒金黃鬆脆肉質軟腍　由零開始逐步解說

芝士豬扒食譜

【氣炸鍋】新手必讀氣炸鍋溫度及時間表　4大類食材從此不失手
【氣炸鍋食譜】新年健康小食芝士金元寶　免油拉絲外脆內軟

HKTVmall「5週年紀念慶」

日期：2020年2月28日至3月20日

優惠1：每日一店大減價

於2月28日至3月20日期間，一連27日「每日一店」形式進行減價，每間店舖的優惠會維持兩日。

優惠2：限量減價商品

HKTVmall5週年紀念慶期間，每週推出200件限量商品，以半價發售，每天下午3點更新部分商品。

優惠3：「閃購星期六」

於優惠期內，每逢星期六（2月29日、3月7日、3月14日）將會舉行「閃購星期六」活動，凌晨12時公佈多款優惠商品，低至15折發售。

網址：https://www.hktvmall.com/hktv/zh/

【武漢肺炎】長戴口罩易生暗瘡粉刺黑頭　營養師養膚3大飲食忌宜
【川菜食譜合集】酸辣粉口水雞翼辣子雞　大中小辣程度自己話事！
【炒菜技巧】大廚教你6個炒菜心貼士！原來這樣煮保留最多營養！
【芥蘭營養】助排便防癌減骨質疏鬆5大好處　簡易2招去除苦澀！
【食物解碼】牛柏葉是牛哪部位？黑白如何分？一文了解4大迷思！
【蜆冷知識】蜆殼為什麼一煮熟即彈開而非慢慢開？教你4招揀靚蜆
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。