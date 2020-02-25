【HKTVmall5周年祭】鮑魚$1和牛5折氣炸鍋$299！必搶12款廚具食品

撰文：余曉彤
最後更新日期：
HKTVmall在武漢肺炎的疫情下，並沒有銷情慘淡，由於外出減少，網購更反而增多，近日為慶祝開業5周年舉辦「5周年紀念慶」，由2月28日至3月20日，一連三星期舉行減價優惠，當中有不少食材、乾貨低至半價，甚或至$1！
HKTVmall的「5周年紀念慶」推出的三波激筍優惠，除了家電外，不少食品店舖也一同參與是次減價活動，某些肉類如和牛低至半價，當中精選了12款廚具食品供參考，有記興趣就別忘mark實日期搶貨喇！
HKTVmall於2月1時宣佈增加自取點，由現時的75個大幅增加至100個，方面顧客取貨。（資料圖片）
按圖看12款必搶精選食品、廚具：
+8
+7
+6
如何炮製食材好？
搶購到平價食材，當然要好好利用！記者集合了以下17個食譜，大家不妨參考，或自創你喜歡的食譜。
南瓜蒸排骨食譜
生炒排骨食譜
+2
蜜糖芥末牛柳粒食譜
芝麻檸檬蝦食譜
蝦仁炒蛋食譜
薑葱蠔食譜
日式蠔釜飯食譜
+2
鮑魚煎焗雞食譜
【氣炸鍋食譜】流心芝士豬扒金黃鬆脆肉質軟腍 由零開始逐步解說
芝士豬扒食譜
HKTVmall「5週年紀念慶」
日期：2020年2月28日至3月20日
優惠1：每日一店大減價
於2月28日至3月20日期間，一連27日「每日一店」形式進行減價，每間店舖的優惠會維持兩日。
優惠2：限量減價商品
HKTVmall5週年紀念慶期間，每週推出200件限量商品，以半價發售，每天下午3點更新部分商品。
優惠3：「閃購星期六」
於優惠期內，每逢星期六（2月29日、3月7日、3月14日）將會舉行「閃購星期六」活動，凌晨12時公佈多款優惠商品，低至15折發售。
網址：https://www.hktvmall.com/hktv/zh/