【HKTVmall5周年祭】鮑魚$1和牛5折氣炸鍋$299！必搶12款廚具食品

HKTVmall在武漢肺炎的疫情下，並沒有銷情慘淡，由於外出減少，網購更反而增多，近日為慶祝開業5周年舉辦「5周年紀念慶」，由2月28日至3月20日，一連三星期舉行減價優惠，當中有不少食材、乾貨低至半價，甚或至$1！

HKTVmall的「5周年紀念慶」推出的三波激筍優惠，除了家電外，不少食品店舖也一同參與是次減價活動，某些肉類如和牛低至半價，當中精選了12款廚具食品供參考，有記興趣就別忘mark實日期搶貨喇！

HKTVmall於2月1時宣佈增加自取點，由現時的75個大幅增加至100個，方面顧客取貨。（資料圖片）

按圖看12款必搶精選食品、廚具：

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如何炮製食材好？

搶購到平價食材，當然要好好利用！記者集合了以下17個食譜，大家不妨參考，或自創你喜歡的食譜。

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【蜜糖芥末牛柳粒食譜】惹味小炒 3步驟炸出外脆內鬆化薯仔！

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【蝦仁炒蛋食譜】爽彈嫩滑韭黃添香 吃不厭簡易家常菜

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【薑葱蠔食譜】肥美肉嫩脹卜卜 滋陰抗氧化自家製「蠔」無難度

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鮑魚煎焗雞食譜

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芝士豬扒食譜