【氣炸鍋食譜】地瓜球台灣夜市必吃小食　不用油炸金黃酥脆！

台灣的夜市小食種類繁多，雖然感覺每個夜市都沒兩樣，但不同的夜市總有1-2款超人氣小食，以台中的逢甲夜市為例，溫家地瓜球便是必吃小食之一，也聽聞是全台中最好吃。由於在香港沒有太多地方出售，今次便利用了氣炸鍋來「炸」出外脆內軟地瓜球！

筆者以前也吃過溫家地瓜球，剛炸起的地瓜球外脆內軟，口感煙煙韌韌，至今仍然記得當時的味道。網上亦有不少地瓜球的食譜，不過大多都是用油炸，筆者認為處理炸油比較麻煩而一直沒有嘗試。直到氣炸鍋的出現便可以輕鬆炸出完美地瓜球！

用氣炸鍋整地瓜球跟油炸的一樣好味！

以下的食譜分量，大約整到20粒左右，製作番薯麵糰也非常容易，只要將所有材料混合便成。唯一比較麻煩的便是氣炸的時間及溫度，地瓜球不像其他食物般可以長時間氣炸，溫度需要慢慢提高及每一次氣炸的時間較短。

以160度氣炸3分鐘後，地瓜球有明顯膨脹。

整個氣炸過程的時間及溫度： 1. 160度氣炸3分鐘後掃油 2. 180度，氣炸3分鐘後掃油 3. 200度，氣炸1分鐘30秒後掃油 4. 200度氣炸1分鐘30秒

氣炸鍋地瓜球食譜

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健康小貼士：

番薯，含豐富鉀質，可排走體內多餘的鈉、降血壓及去水腫。另外亦含有維他命A、B、C，纖維及鉀、鐵等多種礦物質，其中高纖維對腸道蠕動有良好的刺激作用，促進排泄。不過番薯會增加胃酸，胃潰瘍及胃酸過多的人士不宜多吃。加上番薯的纖維量高，容易令腸道產生氣體，腸胃不適的人應控制食用分量和次數。

攝錄：詹郭敏、呂志豪 剪接：陳錦超

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