【黑豆營養】抗氧化防癌控制血糖5大健康益處　烹煮前要先浸水！

黑豆又稱為黑龜豆，是對人體健康有許多好處的營養物質。跟著我們一同了解如何將黑豆納入飲食中吧！

文：Kai Shih 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

黑豆的營養價值很高

黑豆富含大量纖維、蛋白質、維他命A、鐵、錳、鈣等其他維他命與礦物質。這種豆類也含有許多類黃酮（Flavonoids）和花青素（Anthocyanin），特別是花青素為強效抗氧化劑（Antioxidant agent）。此外，黑豆含有Omega−3脂肪酸，可增加血液中的好膽固醇（HDL）。

黑豆當中的葉酸（Folic acid）是小孩與準媽媽的絕佳選擇。更有趣的是，黑豆含有大量的鉬（Molybdenum），是種相當有益於我們健康的罕見化合物。

黑豆對健康的5大益處（點擊下圖看清！）

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黑豆又稱為黑龜豆，是對人體健康有許多好處的營養物質。（v2osk／Unsplash）

1. 維持心血管健康：黑豆富含大量可溶性纖維，能降低血液中的膽固醇。膽固醇降低後，血管壁也就不容易增厚，心臟病發與中風（Stroke）的機率也會跟著降低。 此外，黑豆中的Omega−3脂肪酸，能阻擋Omega−6脂肪酸的負面影響，促進血液循環，降低血壓並減輕心血管中的氧化壓力。

2. 預防癌症：黑豆種皮含8種不同的類黃酮，目前已證實能降低罹患特定癌症的風險。其中一種類黃酮是花青素，這種抗氧化劑能減緩危險細胞生長，並加速癌細胞死亡。

3. 改善消化系統：黑豆的大量蛋白質與纖維，可以幫助消化。換句話說，黑豆能幫助食物通過消化道，讓身體吸收營養物質，並順利排出殘餘廢物。此外，黑豆能讓您維持更長時間的飽足感，因此能幫助清理消化系統，同時避免進食過量。黑豆的可溶性纖維，可以吸收水分，形成大腸中的大便，也解決便秘（Constipation）問題。

4. 控管血糖值：消化問題與不穩定的血糖值息息相關。患有糖尿病（Diabetes）或其他血糖相關疾病的人，可能面臨更高的健康風險，例如因為消化不好導致血糖忽高忽低，則會導致死亡。黑豆調理消化系統的同時，也會讓您的血糖值回歸正常。

5. 能夠解亞硫酸鹽（Sulfite）之毒性與解決性生活的問題：亞硫酸鹽是酸性化合物，在紅酒、果乾或蔬菜中都含有這種物質。亞硫酸鹽會讓許多人頭痛、失去方向感或其他狀況。在黑豆中發現的稀有礦物質：鉬，對分解與解毒亞硫酸鹽相當重要。鉬也有助於提升細胞能量的產生，以及神經系統發展。 還有呢? 如果定期食用鉬，可有效幫助老年男性解決性無能與勃起功能障礙（Erectile dysfunction）。因此，鉬能增加男性的精力與性慾。

食用黑豆前要先泡水

黑豆的皮含有一種化學物質植酸（Phytic acid），它會讓身體無法吸收鈣、鎂、銅。如果礦物質沒有順利被吸收，就會持續累積在人體裡，長期下來會造成許多健康問題，如胃部不適、荷爾蒙干擾或腦功能受損。解決方法很簡單，只需要在烹煮前，將黑豆浸泡於水中即可。

黑豆還含有一種複合醣類：寡糖，由於人體內缺乏適當的酶，無法分解這種醣類，而寡糖會在消化系統中發酵後產生甲烷，這種氣體不利於人體健康。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：黑豆營養價值高！抗氧化防癌控制血糖】