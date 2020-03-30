【三餸一湯食譜】豆腐野菜多士杯+野菌薄餅+蘋果批+蘑菇酥皮湯

方包食譜，多士食譜，方包有百變的做法。太多方包成了廚房的「剩食」？加以善用便能變出多元化的美食︰多士杯、Pizza和蘋果批都得。假如將酥皮湯變麵包湯，還是可能啊！因為並非人人會花錢買酥皮，但很多人會買方包，不妨參考一份薯仔蘑菇酥皮湯食譜，重點要學美味的薯仔蘑菇湯。

曾經有一段時間，生命麵包被鬧得沸沸揚揚，有聲音說起吃冷冰冰的方包好可憐，旋即誘起熱烈討論為方包平反。我個人喜歡吃麵包，方包也不在話下，有沒有變多士也不緊要，純粹喜歡它軟綿綿、絲絲入扣及微微滲出麵包香的感覺，不覺吃方包可憐，但亦未去到要為方包平反。這份不起眼的角色，其實注入新動力便成為方包的創意美食︰芋泥肉鬆吐司、15分鐘方包變蜜瓜包吐司、水果三文治、蒜蓉包、西多士、蝦多士和蛋牛治，當然還包括以下3款我最喜愛的方包食譜︰豆腐野菜多士杯、野菌薄餅及蘋果批。

豆腐野菜多士杯

【素食食譜】豆腐野菜多士杯 豆腐變蛋批星級法式風味

啟發於法式蛋批（Quiche），以簡單的方包代替餅皮，會有意想不到的驚喜。雞蛋的質地與豆腐有兩分相似，以嫩滑著稱，不妨互相交替，蛋敏感人士也可享用。

豆腐野菜多士杯

豆腐野菜多士杯食譜

野菌薄餅

【Pizza食譜】野菌薄餅免發酵 香脆批底善用方包省時間！

代替發酵麵糰，只花20分鐘亦不失美味的方法，以方包做Pizza批底，將普通方包變成齊集菌香、蒜香、芝士香及薄餅香的野菌薄餅。

野菌薄餅

野菌薄餅食譜

蘋果批

【蘋果批食譜】免搓免焗免油炸 酸甜開胃一塊麵包搞掂！

別再搓麵糰，懶人版用一塊方包，15分鐘做好蘋果批，也可用啤梨、水蜜桃及菠蘿來代替蘋果。

蘋果批食譜

薯仔蘑菇酥皮湯

【西湯食譜】薯仔蘑菇酥皮湯 酥皮脹卜卜切記密封不漏口

棄用酥皮，將方包輾平後蓋在碗上成麵包湯還是可能。當然沒有酥皮脹卜卜的誘惑，但並非人人會花錢買酥皮，若方包成為剩食，不妨參考此份薯仔蘑菇酥皮湯食譜，重點不忘要學習美味的薯仔蘑菇湯做法，還可以弄南瓜湯及洋蔥湯。

薯仔蘑菇酥皮湯食譜

健康小貼士︰

方包含維他命B雜，幫助碳水化合物的消化和代謝及增強人體能量等。惟鈉方面含量偏高，世衛建議成人每天攝取2,000毫克鈉為上限，每100克（約2-3塊）方包便有400多毫克鈉質。若怕高鈉，可以加「鉀」來平衡，高鉀質食物包括香蕉、南瓜、番茄薯仔湯、五青汁、深綠色蔬菜等都見效，有助身體抑鈉、排走體內多餘鈉質及可降血壓。一般人沒有受高血壓或腎病困擾的人，即使每天吃兩片白麵包，夾雜高鉀質的蔬果，加足夠的水分進食也可以。

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