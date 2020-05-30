【入廚貼士】炒米粉乾爽彈牙5大貼士　1招令米粉帶脆口！

教煮
撰文：
最後更新日期：

炒米粉，對於香港人來說並不陌生，因為在街市熟食檔、粥舖、茶樓或茶餐廳都可以找到它的蹤影。一碟合格的炒米粉當然要乾爽又彈牙，不過往往在家自製時，米粉難免變成「一餅」或太過散碎，吃起來真的不是味兒。到底如何可以在家炒出一碟「街賣」似的米粉？

在眾多粥粉麵飯的食譜中，個人認為炒米粉的難道最高，因為米粉比其他粉麵幼身，如果烚米粉的時間過長，在炒的過程很容易令整條麵條變得散碎；如果烚米粉的時間過短，米粉仍然乾身難以吸收醬汁及食材的味道。其實一碟爽口彈牙的炒米粉並非想像中的困難，只要知道以下2個小技巧，自己都可以做到「街賣」似的米粉！

炒米粉的款式眾多，星洲炒米、家鄉炒米粉及肉絲炒米粉都是經典的炒米粉菜式。（資料圖片）

按圖看乾爽彈牙炒米粉5大貼士：

+15
+14
+13

炒米粉不論在早午晚、下午茶都非常合適，因相比白飯的飽滯，炒米粉作為正餐更加輕盈，而且在家製可以控制油及食材分量，較為健康亦符合快、靚、正的宗旨！以下4個為大熱的茶記炒米粉食譜，有興趣不妨參考一下：

【星洲炒米食譜】15分鐘自製港式風味　少油少辣輕盈便當

星洲炒米食譜

【雪菜火鴨絲燜米食譜】15分鐘做出茶記風味　鴛鴦米又應該點煮？

雪菜火鴨絲燜米食譜

【廈門炒米食譜】茶記小炒酸甜開胃　必備五柳菜買唔到點算好？

廈門炒米食譜

【素食食譜】三絲炒米粉　港式風味彈牙爽身

三絲炒米粉食譜

【入廚貼士】延長生菜保鮮期1天變3天！4個簡單步驟保持翠綠爽口
【入廚貼士】勝瓜爽脆鮮甜6大貼士　鼎爺一招去除苦澀味！
【煲粥貼士】10分鐘快速煲靚粥　7大貼士助白粥綿滑開花不糊底！
【東京Mr.Cheesecake】No.1芝士蛋糕食譜公開　被譽為人生最好吃!
【氣炸鍋】清洗不對有異味兼成曱甴竇！6招徹底清潔3位置最易漏
【入廚貼士】急凍蝦烹調5大貼士　爽滑鮮甜口感味道媲美鮮蝦！

資料參考：ATV節目《開心大發現》

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。