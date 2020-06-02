【甜品食譜】土耳其米布甸簡單做　5種常見食材隨手將白飯變甜品

土耳其菜博大精深，匯聚並糅合了東方及西方的飲食文化，當中的土耳其米布甸（ Sütlaç / Turkish Rice Pudding）是一道極賦異國情調、鄉土味濃郁的甜品，用白飯也可做美味的甜食，當中的材料亦是廚房中常見的食材，隨手就有，隨時可做。

土耳其米布甸，土耳其的馳名甜品。

大米可以煮飯、煮粥、土耳其人物盡其用，做成可口的米布甸（ Sütlaç ），主要由大米與水或牛奶混合製成，或會加入肉桂或葡萄乾。其實不止土耳其人，其他地方如埃及的Roz bil-laban、伊朗的Shir-berenj 、印度的Kheer 、西班牙的Arroz con leche、意大利的Budino di riso等地也有相類似的米飯甜品。

土耳其米布甸，主要由大米、水或牛奶、糖及混合粟粉合製而成。

米布甸並不難做，5種常見的食材米、水、牛奶、糖、粟粉合製而成，除了牛奶，可用米奶或其他植物奶代替，適用於不喝牛奶的人士。首步是煮飯，記得當水煮滾後要改慢火、加蓋煮，否則飯粒易糊；飯底易焦。加奶同煮時用慢火，調至中火也可，但要留神溢鍋。加糖調味，加粟粉水成增稠條件，當加入粟粉水後，用慢火煮，並隨即攪拌免結塊。

用水浴法焗米布甸，布甸內部保持嫩滑。

將一大鍋米漿分裝成逐小杯，放上焗盤，注水約小碗的1/3高度，這為「水浴法」，主要是調整焗爐內的濕度，用水浴法焗米布甸，有助布甸液或烘焙品保持嫩滑。若沒有焗爐，可用火槍將布甸表面略烤焦代替。

土耳奇米布甸食譜。

攝錄、攝影：詹郭敏、黃浩謙

剪接：呂志豪

場地提供︰V-ZUG

健康小貼士︰

米飯不含麩質，適合對麩質敏感的人食用，米飯的飽足感強，但白飯的升糖指數高，糙米比白米更富營養，含較多的纖維及礦物質等，屬低升糖指數食物。

白飯的升糖指數高，關注血糖人士慎吃。

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