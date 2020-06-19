【咕嚕雞球食譜】人氣家常菜酸甜醒胃　學大廚調出酒樓萬用糖醋汁

咕嚕肉可說是無人能抗拒的家常菜，尤其是在食欲不振的炎炎夏日，它就顯得格外清爽醒胃。其實，咕嚕肉所用的糖醋汁，也能配上雞球、魚塊等等，今次就參考了中菜大廚煮糖醋汁的秘方，煮成咕嚕雞球。

去年，訪問了中菜大廚雷啟裕師傅，向他請教咕嚕肉製法，他當時就教授了炸豬肉更香口乾爽的技巧，並示範了百搭糖醋汁的製法。這次也照辦煮碗，從頭至尾調一次這個醬汁，跟炸雞球拌煮。

糖醋汁所需的材料有7樣，山楂片、白醋、喼汁、水、片糖、OK汁、茄汁，大部分材料讀者應該都很熟悉，但有幾樣想補充一下。山楂片即是平日飲中藥用來送口的那種，在藥材舖買到，而「OK汁」應該是比較少見，它其實是酸酸甜甜、偏稠身的醬料，稀稠度跟茄膏差不多，如果買不到的話可以用西式「HP醬」代替，在大型超市有售，其主要成分據說是麥芽醋、番茄、水果、棗類、糖及羅望子等，味道酸甜。至於片糖，相信每個家庭都有，雷師傅直指它的味道和色澤都比砂糖更適合煮糖醋汁，但家中沒有片糖的話，亦能用砂糖取而代之。如果不想醬汁太酸，可酌量減少HP醬跟山楂片的分量。

HP醬的命名，是跟英國雜貨店店主Garton有關，有指Garton在19世紀販賣自己秘製的棕醬，其醬料獲英國國會（Houses of Parliament）的一家餐廳採用，因而把棕醬命名為HP Sauce。（鄧穎琪攝）

用去骨雞髀肉煮咕嚕雞球，肉質會比雞胸嫩滑，至於連皮與否則可自己決定。

今次預多了糖醋汁分量，即使用不完也無需擔心，雷師傅說它可在雪櫃存放一段時間，留起來下次再配搭不同菜式皆可。

咕嚕雞球食譜

健康小貼士：

三色椒水分高，夏天食用有助補充水分及增強抵抗力，其維他命C含量不低。由於咕嚕雞球用油炸方式烹調，上碟前建議先瀝乾油分或用廚房紙印油，以免菜式太油膩。

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攝影、攝錄：黃浩謙、詹郭敏

剪接：郭晉傑

場地、廚具（韓國可拆式手柄易潔鑊煲套裝、座檯式電陶爐、變頻萬用養生鍋）提供：德國寶