【血糖飲食】減醣真係要靠電飯煲？營養師3大建議實踐低醣飲食法

減醣電飯煲近來成為人氣家電之一，因對於喜愛吃飯的減肥人士或是糖尿病的患者可謂一大喜訊。減醣電飯煲把飯內的醣份大幅降低，聲稱可減少升糖指數，對於需控制血糖及減低吸收碳水化合物的人非常有用。但當中的減醣效果真的有效嗎？

減醣電飯煲，不論在電視或是社交媒體都可以找到它的報導。減醣電飯煲已經在日本大行其道，以日本家電品牌Thanko為例在上年年尾便出產了一部可減去高達35%醣質的減醣電飯煲，雖然價錢比較昂貴但依然有不少捧場客。

減醣電飯煲已經面世，目前在THANKO網站有售，連稅價格為¥35,445（約港幣$2,544），面積約30厘米高，28厘米闊，34厘米深，說不上「的骰」但也不算佔位子。（THANKO）

請按圖看低醣飯煲的運作原理：

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由於減醣飯煲的定價比一般的飯煲貴，而且香港的住屋較細，並非人人家中有額外的位置放置多一部電飯煲。故網上亦有人分享，如何在家中利用簡單廚具做到低醣煮飯法，方法跟減醣電飯煲相似，只是全人手來動手烹煮。

上圖的白飯是用低醣煮飯法烹煮而成，口感及味道跟正常白飯沒有什麼大不同。（余曉彤攝）

請按圖看低醣煮飯法的步驟：

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減醣電飯煲、低醣煮飯法真的可以把白飯醣分減低？

記者看到低醣煮飯法的分享後感到新奇，因對於一舨家庭來說比起購買一部新的減醣電飯煲，此方法較為實用而且划算，只是煮飯的步驟比以往多。記者就低醣煮飯法及減醣電飯煲的成效及原理，訪問了認可營養師（香港營養師學會）吳瀟娜（Lillian），原來當中的成效比起宣傳中所提及的有分別。

請按圖看減醣電飯煲及低醣煮飯法的減醣原理及成效：

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糖尿病人士、減肥人士一樣可以吃米飯或粉麵類！

雖然減醣電飯煲及低醣煮飯法的成效存疑，但Lilian稱其實糖尿病人或減肥人士也可以進食米飯或澱粉質食物。她指不少人對米飯或澱粉質食物都存在誤解，以為控制血糖或減重時不能進食澱粉質或需吃得很少。事實上，在控制血糖或減重期間，米飯或粉麵類中的醣都有著重要的作用。

認可營養師Lilian稱在控制血糖或減重期間，攝取適量的米飯或粉麵類中的醣都有著重要的作用。（Светлана Хуснутдинова/Unsplash）

請按圖看認可營養師Lillian建議3大方法在米飯或粉麵類中減醣：

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食用隔夜飯都可以減肥？

記者曾經有閱讀過一篇網上文章指將煮熟的白飯冷藏後，會令當中的澱粉質變成抗性澱粉，比剛煮好的白飯更有飽足感、人體亦不會吸收當中的澱粉質，從而令人體消耗原本積存的脂肪達致減重效果。文章亦指冷藏的白飯已經減去少許醣分和澱粉，到底是否真有其事？

隔夜飯所產生的抗性澱粉量不明顯，未必有效減低熱量攝取，對減肥的作用不大。

Lillian稱部分的澱粉因老化而轉化成抗性澱粉，是一種難以被身體消化的澱粉質，可刺激腸道蠕動及維持腸道健康。雖然抗性澱粉無法被身體吸收，但實際白飯經冷卻後所產生的抗性澱粉量不明顯，未必有效減低熱量攝取，對減肥的作用不大。