【美臀食物】25種讓臀部結實渾圓的食物　最重要平衡2種營養！

不少女性都想擁有「S」型身材，除了豐胸之餘，其實保養臀部也很重要。臀部豐滿之餘亦要夠結實，原來除了做運動，也可以靠飲食去改善，使臀部線線更突出。以下將會列出25種由外國營養師建議的美臀食品及飲食建議，夏天已到，想著泳衣晒身材的你記得要留意！

想臀部更緊實，原來要同時增加脂肪及瘦肌肉組織，你的臀部是由臀大肌組成，你要將這肌肉增大，並且加一層脂肪層讓它變得更圓潤，這才是理想的臀形。眾所周知，增肌必先食用蘊含豐富蛋白質的食品，另一方面，你亦要食用一些部分高卡路里的食品，但當然不是零食那類垃圾食品，究竟包括甚麼？請繼續看下去。

1.蛋白質補充飲品

每個人需要的蛋白質量都不同，大部分的建議蛋白質攝取量，都會從體重來算，以一日為例，每1公斤體重就約需攝取1.6至1.8克蛋白質。如果無法從三餐中攝取充足蛋白質，可透過蛋白質粉或沖劑補充，如你有恆常運動，亦尤其需要它，建議在運動後15至20分鐘飲用。

市面上有不同種類的蛋白質沖劑，當中有素食者都可飲用的類別，你可將蛋白粉加到水、牛奶或杏仁奶便可。（Kelly Sikkema@Unsplash）

請按下圖睇其餘24種食品及建議食法：

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當你大概知道自己要補充那些營養後，不妨參考由外國營養師建議的一日餐單，練成完美股形相信指日可待！此外，也請盡量避免吃垃圾食物，如煎炸食品之類，因為會長出過多的不健康脂肪。

請按下圖睇營養師建議豐臀餐單：

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資料來源：《StyleCraze》