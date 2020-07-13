【沙律食譜】夏天消暑開胃沙律4大推介　簡單易做最啱入廚新手

炎熱的仲夏，簡便清新的菜式醒胃可口，又可減省入廚時間，特別是各國各式的沙律，顏色豐富，口感清新，製作簡易，是入廚新手也可挑戰的簡單菜。

以下四款素沙律，人人皆適合，集結酸辣、鹹鮮、清爽及飽肚感，其中的米粉沙律及紅莓鷹嘴豆小米沙律更可以帶飯上班。

青木瓜沙律

【青木瓜沙律食譜】酸辣爽開胃夏天菜 自製素魚露素食者可享

涼拌青木瓜（ส้มตำ）是地道的泰國菜式，味道酸辣，是非常易做的開胃小菜。主要食材是青木瓜，另有紅蘿蔔和花生粒。酸辣汁包括辣椒、青檸、魚露花、椰糖、豉油、白醋、芫荽及蒜蓉，撈撈拌拌便完成。茹素者不食魚露，可簡單用蒜蓉、芫荽、椰糖、豉油、白醋、青檸，及加入適量水分調和成汁提味。

青木瓜沙律食譜

米粉沙律

【沙律食譜】米粉沙律越式涼菜健康清新 加烤花生芝麻醬滋味倍增

夏天太熱，下班太晏，想快手「開飯」解決肚餓，涼快的越南菜沙律是心水推介。運用大量新鮮蔬菜，時而配檬粉或米粉，時而配炸豆腐，拌酸甜汁灑脆花生開胃可口。其實配日式麻醬也不錯，雖偏離越菜的常用醬料，但當中的芝麻香、油潤感，味道酸鹹甜有致，襯托米粉、檬粉及鮮蔬，味道甚佳。

米粉沙律食譜

泰式素柚子沙律

【泰式素柚子沙律食譜】素食走魚露 加椰糖五味雜陳

來自泰式東北菜系的柚子沙律，泰式菜講究酸、辣、鹹、甜、苦五味平衡，並通常以鹹、酸、辣為主，而調味料的特點，通常離不開用椰奶、九層塔、香茅、青檸及辣椒，蔥蒜及芫荽則為輔料。來自泰式東北菜系的柚子沙律，便糅合了泰菜五味及香料的特色。為了方便素食者亦可嚐到柚子沙律的滋味，素食版的柚子沙律摒棄了魚露，依賴醬油、青檸及椰糖提味，配合辛辣香料同樣令人食指大動。

泰式素柚子沙律食譜

紅莓鷹嘴豆小米沙律

【紅莓鷹嘴豆小米沙律食譜】15分鐘極速飯盒 滾水浸熟無火煮食

北非小米（couscous）又稱古斯米，是小麥粉混合水製成的麵食（pasta），在市面上買到的北非小米，加滾水浸熟約10分鐘，待小米膨脹已可食用，最適合無火煮食及懶人一族帶飯上班，可以做燉飯或沙律，配搭不同醬汁或沙律汁，冷熱均可，非常方便快捷。當小米被浸熟後，記得即時拌勻，小米才會鬆軟。除了滾水外，亦可用上湯浸熟，味道更濃郁，存放北非小米不需放入雪櫃冷藏，只要用密封罐收好即可。