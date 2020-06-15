【單柄煲食譜合集】蛋餅菜飯意麵焗蛋糕　煎煮炒焗樣樣精鍋居必備

電飯煲食譜廣受歡迎是意料中事，既適合鍋居，亦是懶人廚具，可做到一鍋到底，符合現實需要。另一樣煮食架生，或許你家中亦有的是單柄煲，方便用來煮即食麵、即食米粉、煲水、滾湯、烚蛋、煎幾隻雞翼和豬扒…小家庭或單身一族，對單柄煲一定不感到陌生。單柄煲除上述功能以外，用單柄煲做其他食譜還有別的可能嗎？

用單柄煲一樣做到古早味海綿蛋糕，第一次做已挑戰成功。（尹嘉蔚攝）

我個人最推薦用單柄煲煮飯，因為飯底有少少飯焦，相比用電飯煲煮飯更香，比瓦鍋又來得方便。用單柄煲做古早味海綿蛋糕又可，第一次做已挑戰成功！其他菜式包括10分鐘免焗蛋餅（Ten-Minute Pan Quiche）、大阪燒、千層麵、上海菜飯及免焗麵包等，通通用單柄煲搞妥。過程簡單及易控制，不用擔心會烘焦食物，因為最常用到的只是慢火。

單柄煲免焗千層麵，方便簡易，是至強的懶人食譜。（詹郭敏、陳錦超攝）

一個小小的「煮麵煲」，可以變奏出很多創意食譜，以下10款齊集中、日、西餐、飯及甜品，適合懶人、鍋居一族和露營煮食，單柄煲無疑是下廚的好拍檔。

做「餅」︰蘑菇薯仔蛋餅、大阪燒、薄餅。

蘑菇薯仔蛋餅

免焗及超簡單，方便懶人享用的10分鐘免焗蛋餅（Ten-Minute Pan Quiche），用5分鐘準備配料，整道菜只花15分鐘完成，不用睇火，不用怕烘焦，想擁有一頓美味簡便的西餐隨時都可。

蘑菇薯仔蛋餅。（詹郭敏、陳錦超攝）

杯麵大阪燒

嫩滑香噴噴的杯麵大阪燒，配了高鉀的椰菜來抑制含鈉量高的杯麵，吃罷亦不口乾，而且簡單易做，讓人食指大動。

杯麵大阪燒。（尹嘉蔚攝）

杯麵大阪燒食譜

饅頭薄餅

免焗、免搓及免發酵，20分鐘便完成夏威夷薄餅，用上饅頭代替麵糰，超級容易及「食腦」的方法，效果極為相似。

饅頭薄餅食譜

做意粉︰千層麵。

免焗千層麵

免烚麵，一鍋煮到底，用30分鐘完美速掂的懶人食譜、Camping食譜、免焗食譜、簡單食譜、意粉食譜，能滿足以上至少6大準則，我極力推薦大家考慮這個有水準、賣相佳、味道好，超級讓人滿足的「單柄煲千層麵」。

免焗千層麵的用具簡單，一隻鍋便搞妥，去Camping露營，野外烹調也用得上。（詹郭敏、陳錦超攝）

免焗千層麵食譜

做飯︰上海菜飯、油飯。

上海菜飯

香氣撲鼻，營養豐富，相比白飯有益的上海菜飯，用20分鐘輕鬆開飯！

我個人最推薦用單柄煲煮飯，因為飯底有少少飯焦，相比用電飯煲煮飯更香，比瓦鍋又來得方便。（資料圖片）

上海菜食譜

台灣古早味油飯

免長時間浸米，用單柄煲煮的古早味油飯，色香味全，不用到台灣也能品嚐當地風味。

台灣古早味油飯。（詹郭敏、陳錦超攝）

做甜品︰蘋果批、海綿蛋糕。

蘋果批

免搓、免焗及免油炸的蘋果批，用一塊方包搞掂，配酸甜開胃的蘋果，做甜品絲毫不麻煩！

免焗蘋果批，有單柄煲/鑊，已經完美做妥。（李賢華、林宛津攝）

蘋果批食譜

古早味海綿蛋糕

免焗的蛋糕，綿密鬆軟回彈如枕頭蛋糕，如果你喜歡焗蛋糕的金黃色澤，卻想免焗爐，用單柄煲幫手。網上大熱的古早味蛋糕（castella cake）是海綿蛋糕（sponge cake）的一種，用分蛋法來做簡單易成功，材料不複雜。

古早味海綿蛋糕，免焗爐，用單柄煲一樣做到，第一次做已挑戰成功。（尹嘉蔚攝）

用單柄煲焗海綿蛋糕的時間相比焗爐慢一倍，但家中沒有焗爐，用單柄煲來焗是十分不錯的取締方法，比起水蒸的，絕對更貼近焗爐烘焙出來的效果。全過程以最慢火烘烤，不用擔心會烘焦蛋糕，唯一有小麻煩的是，烘烤期間煲蓋上出現水氣或水點，需要抹乾才繼續烘蛋糕，否則水珠滴在蛋糕表面會弄濕蛋糕之餘，亦會影響麵糊膨脹的幅度。

烘蛋糕期間，煲蓋會有水氣，先抹乾再蓋好繼續。（尹嘉蔚攝）

單柄煲海綿蛋糕食譜。

+ 3 + 2

做麵包︰豆腐麻糬、吉士忌廉檳。

豆腐麻糬

免焗及免發酵麵包，煙韌熱燙的豆腐麻糬，只用4種常見材料，用4步驟輕鬆做妥。

免焗豆腐麻糬，用單柄煲以慢火烤熟，兩面各用10分鐘。（資料圖片）

麻糬麵包剛出爐時脹卜卜極為吸引，就算放涼變軟了還是美味。烘焗或氣炸麻糬麵包外脆內軟，用平底鑊煎麻糬麵包是另一番風味。此方法非常適合家裏沒有焗爐及氣炸鍋的朋友。

免焗豆腐麻糬。（李賢華、林宛津攝）

免焗豆腐麻糬食譜

吉士忌廉檳

同樣是免焗爐的麵包，出自韓國甜品達人的手筆，版主教用平底鑊做香甜柔軟的吉士忌廉檳。

吉士忌廉檳食譜。

+ 4 + 3 + 2

除了以上10款食譜之外，用單柄煲也可炮製芒果黑糯米飯、豆腐釀彩椒及各類食譜，更令人輕鬆的是小小的單柄煲一般較輕，可省擺放位置，洗碗時亦不費力氣，尤其適合女生下廚。