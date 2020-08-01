【入廚貼士】菜心翠綠、蘿蔔清甜...　炒菜煮瓜8個成功小秘技

炒菜心、炒通菜、涼拌菠菜、煎蓮藕餅等，這些都是簡單的家常菜式，但往往愈簡單，愈難做得好。以下集合8個炒蔬菜瓜果入廚貼士，令新手入廚都可以炒出一碟翠綠嫩口的蔬菜！

對於炒菜、涼拌蔬菜，你有什麼要求？相信最基本應該不太濕身、鹹甜適中、不苦澀嚡口，如果能夠保持翠綠更為之上品。雖說每人心中所要求的味道也不一樣，但學懂或參考以下8個炒蔬菜瓜果入廚貼士，一碟翠綠爽嫩好味的炒菜對任何人想說可謂易如反掌！

炒菜心、炒通菜、煮菠菜等，這些都是簡單的家常菜其實蘊含不少烹煮貼士！（資料圖片／詹郭敏、陳錦超攝）

【炒菜技巧】大廚教你6個炒菜心貼士！原來這樣煮保留最多營養！

一碟令人回味的炒菜心，當然要色澤翠綠、口感爽脆、軟腍適中。不過，結果往往會跟期望有很大差別，菜心顏色變成啡黃、水分過多變得太腍等。為了避免以上情況，不如參考大廚雷啟裕所教的炒菜心貼士，讓自己也可以炒出一碟滿意的菜心！

按圖看大廚雷啟裕6個炒菜心貼士：

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【入廚貼士】炒通菜防黑免汆水 起鍋前加一樣材料防「生鏽」

通菜是夏天少有適合食用的蔬菜，但上碟時原本翠綠的菜葉，炒完之後「生鏽」變黑，賣相差，原來有2個方法，便能防止炒通菜變黑生鏽！

按圖看炒通菜防黑3大貼士：

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【揀蔬菜貼士】嫩甜菠菜日本專家教睇重要特徵 汆水去澀記得要…

菠菜的營養價值高，其中之一便是豐富的抗氧化物及維他命A、C，但煮菠菜、吃菠菜總是有點苦澀味，原來用超簡單方法便可以去掉。

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【芥蘭營養】助排便防癌減骨質疏鬆5大好處 簡易2招去除苦澀！

芥蘭並非人人也喜愛，因為芥蘭本身帶點苦味，令人退避三舍。其實只要在烹調時準備這2樣東西，就能有效中和芥蘭的苦味，同時吸收其營養！

按圖看炒芥蘭貼士：

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【韭菜營養】增強抵抗力助防癌韭菜6大好處 一招減少辛辣氣味！

別小看小小一紮的韭菜，其營養豐富無比，雖然略帶辛辣，卻有殺菌、抗氧化的好處！不過，如果你仍是害怕那特殊的氣味，有一招可以幫到你！或許你從此會愛上它。

按圖看韭菜、韭黃、韭菜花分別及如何減少韭菜氣味：

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【入廚貼士】勝瓜爽脆鮮甜6大貼士 鼎爺一招去除苦澀味！

瓜類水分較高，有消暑及為身體補充水分的功效，在數款瓜類中，今次選擇了經常作為家常小菜的勝瓜，教授大家如何在處理及烹調過程中，保持勝瓜的爽脆口感及翠綠顏色。

按圖看烹調勝瓜貼士：

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【入廚貼士】防蓮藕變黑大廚教你4大秘訣 粉糯或爽脆點煮最好？

蓮藕，是家常菜及時令湯水的常見食材，不論煎、炒、煮、炸都非常適合。不過如果處理「不當」，雪白的蓮藕會變黑，烹煮過後黑點會更加明顯，甚至會變成了藍色！看著跟暗黑料理沒兩樣，非常倒胃口。其實只要跟大廚雷啟裕學懂以下4大秘訣，便可以保持蓮藕嫩白。

按圖看4大秘訣保持蓮藕嫩白：

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【入廚貼士】白蘿蔔去除苦澀有秘訣！簡單2步煮出清甜入味白蘿蔔

如何去除白蘿蔔的苦澀味？有人認為苦澀與否是運氣問題；有人認為烹調時可以加多一點糖。其實除了加糖，只要在料理前多做一步，就能輕鬆去除苦澀味道！

按圖看烹煮白蘿蔔貼士：