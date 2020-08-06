【立秋】入秋腸肺易燥　中醫推薦8種潤肺滋陰食物（附湯水食譜）

立秋——意味夏天快要過去，秋天即將來臨，每年8月7至9日之問，就是立秋之日。之前講解過大暑飲食宜忌，隨秋天將至，飲食習慣便要從解暑袪濕，逐漸變成滋陰潤燥。註冊中醫師邱穎琳就推薦了多種「立秋」有關的飲食宜忌，以及湯水茶飲等給大家。

雖然每年的立秋只得一天，但原來古人會將「立秋」後的15天分成「三候」（每5天為一候），指：「一候涼風至，二候白露生，三候寒蟬鳴。」即是說這15天之間，自然界首先是秋風送爽，再來是早上會出現白露、霧氣，並且寒蟬也會因天氣轉冷而低聲鳴叫。

註冊中醫師邱穎琳表示，儘管香港四季變化不明顯，但立秋後天氣會開始由潮濕轉乾燥，所以要潤燥。她說：

秋天五行屬金，即肺部，而且肺為嬌臟，不耐寒熱，容易被秋燥所傷，所以秋天要養肺，宜多吃滋陰潤肺的食物。

近來網上掀起一番「見字飲水」的潮流，網民互相提醒大家要多喝水，醫師亦建議大家補充水分來防止腸燥便秘，因為肺與大腸相表裡，秋燥除了容易肺燥外，也容易引起腸燥，故此要多喝水。

中醫師提醒大家，夏天要靠飲水解暑，秋天一樣要多飲水防腸燥便秘。（韓劇《繼承者們》劇照）

請按下圖睇醫師建議的8種立秋適宜食物，以及不建議進食的食品類別：

+ 6 + 5 + 4

邱醫師也特別提醒，立秋後天氣雖然開始由潮濕至乾燥，但暑熱仍未消，所以除了滋陰潤肺之外，要兼清熱袪濕。她說：「由立秋開始至處暑，天氣仍然炎熱，飲食宜滋陰補肺之餘，要兼清熱，夏天的湯水仍要飲。至白露、秋分開始，早晚會轉涼，但日間仍然炎熱，屆時可增加飲潤燥湯水，減少飲夏天湯水。」

註冊中醫師邱穎琳就立秋飲食宜忌給予建議。（受訪者提供）

請按下圖睇邱醫師推薦的立秋湯水茶飲：

+ 4 + 3 + 2

以下還有其他立秋湯水食譜：

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