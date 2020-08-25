【素食食譜】芝麻夾心海苔酥脆鮮香　低成本健康零食追劇必備！

芝麻夾心海苔在零食店中是暢銷貨品，又脆又香超級好味！除了夾芝麻，我記得曾經吃過一款是紫菜夾南瓜籽及杏仁片，一樣滋味滿滿。相比炸薯片、蝦片和蔬菜片含高鈉或丙烯酰胺食安問題，紫菜比較健康。原來網絡上不少網民教人自家製芝麻夾心海苔，做法十分簡單，更難得是極低成本卻有豐富收穫，非常划算。

芝麻夾心海苔，低成本製作酥脆鮮香健康零食。

就用包壽司的紫菜製作，1包內有10塊，每2塊夾起芝麻及麥芽糖為1份，可以有5份了，每份裁出16塊左右。簡單來計計，1包紫菜售$24.9，計埋其他賣十幾廿蚊的配料，可以收穫90塊芝麻夾心海苔，抵食！抵做！如果你也喜歡吃紫菜零食，不妨收藏這份簡單食譜。

我平日常以壽司紫菜配花生醬作零食，用剩的紫菜可以做「芝麻夾心海苔」或「杏仁片夾心海苔」等。

先將白芝麻過白鑊（不落油）用細火炒以免炒焦，增加香味。5樣調味︰麥芽糖、水、豉油、素蠔油及鹽，加熱至溶化，用來做「膠水」，然後均勻地塗上紫菜，薄薄一層便可，為求黏實灑上去的芝麻，若塗太多麥芽糖反而令焗起的紫菜不夠乾身及香脆。

做好的芝麻夾心海苔，放入食物盒內冷藏保存，可免受潮，口感也較脆。

將2大塊紫菜疊好，用擀麵棍輾實，放入已預熱的焗爐，用100 °C 焗20分鐘，待涼後切開，做好的芝麻夾心海苔，放入食物盒內冷藏保存，留待追劇、WFH、留家抗疫悶悶地、紓壓或口饞時，唾手可得用來解悶及調劑一下平白無聊或高壓生活。

按圖睇製作過程精簡︰

芝麻夾心海苔食譜

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、陳錦超

攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：楊帆

健康小貼士︰

紫菜及海苔齊集維他命B6、B12及葉酸，可提升血液中的維他命B含量，促進血管健康，改善疲勞，促進新陳代謝及增強能量等。從中醫上看紫菜，性寒，因此脾胃虛寒，易腹痛、腹瀉、腸胃消化功能不好的人不宜多吃。

紫菜齊集維他命B6、B12及葉酸，可提升血液中的維他命B含量。

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