【減肥】佳節暴飲暴食後要瘦身！營養師指忽略這件事狂運動仍難瘦

減肥成效不彰，飲食大有影響。想要有效瘦身，就必須掌握熱量攝取。只要讓攝取的熱量，低於基礎代謝率，也就是熱量消耗大於熱量攝取，就能慢慢累積瘦身成效。

熱量消耗是甩肉關鍵 小心吃到熱量炸彈

佳節狂歡吃美食後，就算積極運動還是好難甩肉！減肥成效不彰，問題可能是飲食熱量沒掌控好。台灣營養師張湘寧指出，瘦身是一個加減概念，只要總熱量消耗大於攝取，就能瘦身；反之變胖。

瘦身重點在於增加熱量消耗及減少熱量攝取，影響消耗的關鍵是活動量與飲食行為。張湘寧指出，基礎代謝率是指人一整天躺著不動所消耗最低的熱量，會隨著年紀增加而降低，消耗的熱量隨之減少，這就是年輕吃不胖、年紀增長易變胖的原因。另外，活動量大、肌肉量多的人，消耗的熱量也多，也比較不容易胖。

▼BMR基礎代謝率計算公式（按圖了解👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

以30歲、160公分、60公斤女性為例，基礎代謝率約有1289大卡，每天攝取少於1289大卡，就能逐漸達到減重效果。要從飲食中減少熱量攝取，張湘寧建議，用餐時不加滷汁、不喝湯，把油炸、油煎改為滷或水煮，每餐能減少150至200左右大卡。

BMR基礎代謝率計算公式如下（Mifflin-St Jeor公式）：

男BMR（Kcal）＝10×體重（公斤）+ 6.25×身高（公分）-5×年齡+5

女BMR（Kcal）＝10×體重（公斤）+ 6.25×身高（公分）-5×年齡-161

日常飲食中，常見的炸排骨飯就有1055大卡、1碗牛肉麵969大卡、1個刈包504大卡、10顆鍋貼753大卡、小片蔥油餅541大卡、1碗白飯280大卡等。

選熱量少的吃 去掉「這一些」減重更加速

「每天減少500大卡，一周約能減下0.5公斤」張湘寧表示，可用高纖低熱量的蒟蒻米、蒟蒻麵、白花椰菜米取代米飯和麵食，替換一碗份量可減少約250大卡的熱量。另外，如果把雞皮、豬皮、肥油、酥皮、滷肉汁、勾芡湯去掉，就能扣除更多熱量，加速減重。

很多民眾都飲料不離手，甜飲料尤其是熱量炸彈，1杯700cc的珍珠奶茶熱量就超過650大卡，因此如果一定要喝飲料，最好改無糖、零卡，才能增加瘦身成功的機會。

▼碳水化合物有分「好」、「壞」（按圖了解👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

單靠運動減重效率有限 慢跑半小時只消耗約1碗白飯

「只想靠運動瘦身是困難的」張湘寧表示，每消耗7700大卡，才可減去1公斤體重，不同體重者運動相同時數所消耗的熱量也不同。以60公斤成人運動30分鐘為例，慢跑能消耗246大卡、騎單車消耗120大卡、游泳消耗189大卡、瑜伽消耗90大卡。換言之，單靠慢跑想減去1公斤，需要跑15.6小時才能辦得到！

張湘寧強調，超過30分鐘的有氧運動有助脂肪燃燒，而脂肪囤積與減少是全身同時進行，只鍛煉仰臥起坐其實無法局部燃燒脂肪，但能增加腹部肌肉達到視覺上塑型的效果。

運動雖然無法立刻瘦身，但能提高基礎代謝率、增加肌肉、降低胰島素抗性、維持好心情。鼓勵民眾每周運動3次、每次30分鐘、心跳到達130下，只有運動搭配飲食控制，才能增加減重成功率。