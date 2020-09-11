【減肥】瘦身減脂只吃水煮餐大錯特錯！無油飲食致便秘、易怒易餓

對於想減肥的人來說，追求「熱量赤字」是最簡單的原則，只要吃進去的熱量比消耗的少，就可以減少體重，而因為油脂的熱量比較高，脂肪每公克9大卡，就會有許多人選擇吃水煮不加油的減肥餐，直接去除油脂的熱量，感覺似乎更健康。台灣營養師張涵雯指出，這是大錯特錯的認知，因怕胖不攝取油脂，只會讓身體更不健康。

▼缺少脂肪對身體有什麼影響？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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缺少脂肪肌膚乾燥 易焦慮、注意力不集中

脂肪在體內的功能很重要，皮膚的皮脂腺具有保護作用，可以保持肌膚濕潤，還能抵抗外來髒污、光線等侵襲，體內器官外部也有一層脂肪包覆，防止一般撞擊對器官的傷害。台灣張涵雯營養師說明，磷脂質是細胞膜主要的脂肪成分，在神經傳導過程中，若特殊細胞中脂肪不足，容易出現類似電線短路的狀況，傳導失衡便會出現情緒不穩定、焦慮、憂鬱、注意力無法集中等狀況。

脂溶性維他命靠脂肪吸收 無油飲食導致便秘

食物中的脂溶性維他命，如維他命A、D、E、K必須溶在油脂裡，才能被人體消化吸收，若是都不攝取油脂，就會造成這些營養素缺乏的症狀，如乾眼症、夜盲症、佝僂症、凝血障礙…等。且脂肪消化時間長，適度的脂肪攝取，也能延長飽足感，降低想要不斷進食的慾望；台灣張涵雯營養師更提醒，油脂攝取不足也很容易造成排便不暢，食物吃進去卻出不來，宿便囤積小腹更明顯。

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油脂非減肥大敵 吃好油更重要

所以，脂肪真的很重要，千萬不要把它當作減肥大敵，缺乏脂肪會肌膚乾燥無光、營養素缺乏、易怒、易躁、易餓、注意力不集中、便秘等，水煮餐真的不建議餐餐吃，台灣張涵文營養師最後提醒，攝取好的油脂，如牛油果、初榨橄欖油、椰子油、堅果類等，或是可以計算攝取的油脂量避免超標，才是重要的健康課題。

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