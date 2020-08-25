【健康飲食】改變8種飲食生活習慣降膽固醇　戒煙減肥多攝取…

相信很多人因為總總因素，擔心起自己高膽固醇（Cholesterol）的狀況，因為高膽固醇可能與許多身體疾病有緊密的關聯，然而，想要降低膽固醇指數，除了服用藥物以外也應改變固有的生活習慣。以下是我們為讀者列出的幾項建議，請參考。 文：Tizianna Hsieh 醫學審稿： 台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

改變8種飲食、生活習慣降膽固醇（點擊下圖看清！）

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1. 攝取健康的脂肪

飽和脂肪（Saturated fats）是膽固醇升高並增加低密度脂蛋白（LDL，壞膽固醇）的罪魁禍首。紅肉及乳製品都含有飽和脂肪。在理想狀態下，每人每日攝取的飽和脂肪應少於總熱量的7%。並且要選擇橄欖油或菜籽油烹飪菜餚，這兩種油品富含單元不飽和脂肪（Monounsaturated fat），對身體更健康。

此外，也要避免攝取反式脂肪（Trans fat），因為反式脂肪會使低密度脂蛋白增加、高密度脂蛋白（HDL，好膽固醇）降低，不僅會對心臟造成負面影響也使心臟病風險提高。油炸物及市售食品，如餅乾、零食等都含有滿滿的反式脂肪。

2. 多攝取Omega-3脂肪酸

Omega-3脂肪酸不會影響低密度脂蛋白，但能增加高密度脂蛋白含量，也能降低三酸甘油脂（Triglyceride）及血壓。想要多攝取Omega-3脂肪酸，可在飲食中加入三文魚、鯖魚、鯡魚等魚肉。另外，核桃、杏仁、亞麻仁籽也是不錯的選擇。

3. 多攝取水溶性纖維

植物纖維可分為2大類，包括可溶性纖維和不可溶性纖維。其對心臟各有優點，然而水溶性纖維可以降低低密度脂蛋白指數。可溶性纖維的主要來源包括燕麥、水果、豆類、扁豆、蔬菜。

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4. 攝取乳清蛋白

乳清蛋白為一種營養補充品，可以降低總膽固醇指數，特別是低密度脂蛋白。在一般藥房或藥妝店即可購買乳清蛋白，請記得要遵照產品指示服用。

5. 保持運動習慣

運動同樣可以改善膽固醇指數，適當運動能增加高密度脂蛋白。得到醫生許可後，每天應至少運動30分鐘。另外，您可以考慮增加額外活動量，獲得更好的效果：中午休息時間快走、騎單車上下班、游泳、各類運動。

6. 戒煙

若您有抽煙習慣，也該以戒煙為上，如此就可以提升好膽固醇含量。與其他吸煙者相比，戒煙後一年內罹患心臟疾病的機率就會降低50%。戒煙後15年左右，您罹患心臟疾病的機率就和從未吸煙過的民眾一樣。

7. 減重

如果您感到無聊或沮喪時就想吃東西，試試走出門散個步吧。如果您的午餐大多都是速食，建議您可以自製午餐，少吃熱量高的食物。除此之外，您也可以走樓梯替代搭電梯，另外搭地鐵、巴士時提早下車，走到目的地時就能增加運動量。

8. 降低酒精攝取量

若是您有飲酒習慣，請適量飲酒。酒精攝取量過高會導致高血壓、心臟衰竭、中風和許多其他嚴重的健康問題。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：降膽固醇怎麼做？8種生活習慣快follow】