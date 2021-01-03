帶子冷知識｜愈大粒肉厚就愈高級？教你看清標示帶子9大等級差異

帶子在海鮮裡面是數一數二的指標性高級食材，舉凡日式餐廳、法國餐廳、意式料理等都以帶子為主食，列為菜單必備之一。帶子天生圓圓白白的長相，又稱「貝柱」、「乾貝」、「瑤柱」、「元貝」；其「元」代表著團圓，同時「貝」又象徵錢幣亦有賺錢之意，使帶子在中式高級餐館中非常受歡迎，不過帶子等級眾多，除了大小尺寸外，還有生食級帶子，這些又有什麼區別呢？

▼什麼是生食級帶子？（點擊下圖看清！👇👇👇）

生食級帶子可以直接吃

打撈起來的扇貝去殼，取下圓型貝柱部分去唇、去精巢之後，就是「生帶子」。而市場上常聽到的「生食級帶子」，這個名詞其實是日本政府推出的一個認證，主打經過日本農林水產檢驗並判別，確保新鮮度能夠直接生吃，外觀比起一般的帶子顏色更加飽滿，吃起來軟嫩鮮甜。

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2L、L、M、S、2S、3S、4S、5S、6S的帶子差異

市面上帶子常見的標示分別有「日本標示」與「國際標示」。「日本標示」以1公斤為基準，採用「每公斤幾顆」的亞洲規格來做分類，而「國際標示」則以每1磅為基準去分類帶子規格。簡單來說，2L、L、M、S、2S、3S、4S、5S、6S代表著帶子體積的大小，而每公斤顆數的多寡取決於每顆帶子重量的差異。以下圖來看，日本標示法的2L規格，對照每公斤顆數16/20，這指的是每1公斤2L規格的帶子數量可達16～20顆，相對於磅的單位約是7～10顆。總而言之，同樣重量下的帶子，顆數愈少，代表著個頭尺寸愈大，肉會愈厚。

帶子分級差異（世界高級品授權使用）

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：新鮮干貝等級區分 什麼是生食級干貝？2L、6S大小要怎麼看？】