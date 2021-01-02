抱子甘藍營養｜富含維他命A葉黃素有助視力健康　仲有防癌效果？

在超市看到一袋袋迷你椰菜，居然不是椰菜（又稱高麗菜），而是「抱子甘藍」！台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，抱子甘藍屬於十字花科，研究發現具有抗癌的營養價值，且富含維他命與膳食纖維，適量食用有益健康。

▼抱子甘藍的營養價值（點擊下圖看清！👇👇👇）

在超市看到進口蔬菜，一顆顆的迷你椰菜，竟然不是椰菜，而是抱子甘藍 （Brussels sprouts）。抱子甘藍又稱為「球芽甘藍」，與椰菜一樣屬於十字花科，其富含硫配醣體，經咀嚼與腸道生物作用後會轉換成蘿蔔硫素等，可修復細胞、對抗自由基，降低致癌活性，抑制腫瘤形成。

抱子甘藍也富含多種維他命，包括含有維他命A、葉黃素有助於維持視力健康；維他命C有抗氧化之效，可維持細胞健康；脂溶性的維他命K有助維持凝血正常、加速傷口癒合。

此外，抱子甘藍也富含膳食纖維，有助於促進腸胃蠕動，且熱量低，也適合減重族群食用。

台灣廖嘉音營養師提醒，抱子甘藍不適合長時間水煮，恐流失其營養成分，因此建議可用清炒搭配燜煮的方式來烹調，以攝取到完整的營養價值。

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