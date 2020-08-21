【帶子食譜】香芒莎莎帶子軟嫩清新　15分鐘自製開胃前菜

帶子其實是一樣配搭蠻多的食材，高級的大大隻刺身級帶子，直接食用便可，另外也可以配中式蒸餸、菜炒帶子，或是配意粉食皆可。而今次示範的帶子食法，就佐以香芒莎莎汁，賣相色彩繽紛、味道酸甜清爽、沁人脾胃，很適合當作前菜享用。

帶子很易煎熟，但如果要煎出金黃的焦糖色澤，就需要一點小技巧。如果你一次過煎很多隻帶子的話，名廚都會建議你將平底鑊當成時鐘，把帶子順時針方向擺放，盡量避開鑊中央，一來方便順序翻面、二來也能確保帶子均勻受熱。不過今次只煎四隻帶子，大致認得落鑊次序，就可省略這一步了。想帶子煎得金黃，首先鑊要夠熱，並且要開大火煎，其間切忌把帶子翻來覆去；另外也要確保帶子是處於完全乾身的狀態，落鑊前先用廚房紙印乾帶子水分，乾到有點黐手都沒關係，這樣的話成品色澤反而更金黃。

想煎出金黃色的帶子，落鑊前一定要先印乾水分，油溫也要夠高。

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今次調製了一個香芒莎莎汁來襯托帶子，莎莎汁（Salsa）源自墨西哥，是南美地區常見的醬汁，一般會配搭粟米脆片、海鮮等同吃，基本材料為番茄、青檸、辣椒等。由於筆者希望這個輕食一家大小都能享用，今次食譜並未有加辣椒，而是有洋葱、青檸等等，更加了些蜜糖，希望能與青檸的酸互相輝映。本來有想過把青椒一同加進去，但發現青椒味道較搶，最終也放棄它了，如果你喜歡吃青椒的話，也可以加少許。

在帶子上加添富有夏日色彩的莎莎汁，馬上讓人胃口大開。

這個汁水分比較多，縱然事前已去走番茄最多水分的中間部分，但芒果等等還是會一直出水，所以建議你在臨上碟前才調製這個香芒莎莎汁，而即使有剩，拌烤雞、烤魚或當作沙律吃也沒問題，甚至還能拌些牛油果呢！如果想味道再香一點，不妨灑上番茜碎。

香芒莎莎帶子食譜

健康小貼士：

帶子高蛋白、低脂肪，又容易消化，更難得的是它含有一種具有降低血清膽固醇作用的物質，能抑制膽固醇在肝臟合成及加速排走膽固醇，配上同樣有效降低人體壞膽固醇的豆腐來吃，效果更是相得益彰。

攝影、攝錄：李敏聰、劉曉朗

剪接：莊堅毅

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