【入廚貼士】削芋頭皮3步驟快速不手癢　一煲一抹不費力乾淨俐落

削芋頭皮，最怕便是不小心與芋頭接觸後，雙手發癢，久久未能散去，感覺煎熬。其實，只需記低以下超簡單方法，不咬手、不手癢，更容易地把芋頭皮一剝而下，不再岩岩巉巉。 攝影：余曉彤

雖說一年四季都可找到芋頭的蹤影，但每逢秋冬都是芋頭當造期，亦是大快朵頤的時候，以芋頭入饌的各式菜餚及甜點雖然味美可口，但在處理芋頭時，卻要多加注意，不然會因接觸芋頭肉後而痕癢不已。因此亦有人把這個原因對芋頭料理避之唯恐不及。其實削芋頭皮並沒有如此可怕，只需一煲一抹，芋頭皮自然剝落。

削芋頭皮不手癢，只需一煮一抹，芋頭皮自然剝落。

不管你買的是大大個芋頭，還是細少的芋仔，這個剝皮方法都可以應用在不同的芋頭上。

削芋頭皮不手癢

按圖按快速削芋頭皮不手癢方法：

+ 8 + 8 + 8

切芋頭會手癢原來關？

不少人接觸芋頭後會手癢是因為芋頭含有一個煩人的物質 - 皂角甙。這種物質就是去皮後生出的一種黏液，徒手接觸後，會產生痕癢的感覺。不過加熱會令其分解，所以先稍稍煮一煮過就沒問題，更成為一個快速削芋頭皮不手癢方法。

點揀香甜粉糯芋頭？

芋頭以又香又粉為佳，不過芋頭外表個個一樣，如何才可選出一個「靚芋頭」？揀靚芋最靠望同手感，看看以下挑選芋頭的5大要訣，以後購買時便不會無從入手。

按圖看揀芋頭5大要訣：

+ 3 + 3 + 3

雖然芋仔是中秋的應節食物，但街市仍有少量菜販擺賣芋仔。至於揀靚芋仔跟芋頭的要訣是有分別的。

街市仍有少量紅芽芋仔出售。（余曉彤攝）

據日本蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，芋仔的生長部分與味道及質感大有關連，大芋頭是「親芋」部分，然後有子芋及孫芋，一代接一代緊密相連。究竟哪部分最好吃是為「一級品」？

按圖看鑒別美味芋仔的方法和原因︰