家常小菜食譜合集｜晚餐餸菜10分鐘完成、新手簡單5食材必有蝦蜆

今晚食乜餸？平時煮餐飯的話，一定講求快、靚、正！尤其是下班已經很累，想快快脆脆有得食晚飯，這種感受應該很多人都試過吧！以下就分享一些10分鐘內可完成的家常小菜，餸菜有肉又有菜，保證營養均衡又好佐飯。



10分鐘家常小菜有那些?

今晚煮乜餸？之前介紹過15分鐘小炒食譜，今次決定再挑戰極限，10分鐘煮完一個餸，你覺得有可能嗎？當然有呀，其實有很多簡易的家常炒餸蒸餸，都可以在10分鐘內完成，保證讓你不必在悶熱的廚房逗留太久。除了一般的菜炒肉家常菜之外，就連得體的宴客海鮮料理都搞得定！

想慳時間的話，通常都煮些最快熟的食材，除了蔬菜外，筆者推薦大家煮牛肉、蜆、蝦、蛋和豆腐等等，以下將示範不同配搭，馬上Bookmark這篇文，總有機會派上用場！

家常小菜食譜｜葱爆牛肉

【葱爆牛肉食譜】北京小菜惹味嫩滑 如何判斷牛肉幾成熟？

葱爆牛肉食譜

家常小菜食譜｜滑蛋牛肉

【滑蛋牛肉食譜】茶記級炒蛋3個嫩滑秘技 牛肉沒鬆肉粉一樣軟腍

滑蛋牛肉食譜

家常小菜食譜｜沙茶牛肉

【沙茶牛肉食譜】10分鐘惹味家常菜 潮州沙茶醬源自南洋沙嗲醬

沙茶牛肉食譜

家常小菜食譜｜翠玉瓜炒雞柳

【翠玉瓜炒雞柳食譜】10分鐘小菜辟草青味有秘訣 揀翠玉瓜4貼士

翠玉瓜炒雞柳食譜

家常小菜食譜｜老少平安

【豆腐食譜】老少平安豆腐雞蛋魚肉搗爛蒸 10分鐘有得食！

老少平安食譜

家常小菜食譜｜煎釀豆卜

煎釀豆卜食譜｜10分鐘家常菜 1招釀肉碎貼服不掉落豆卜要汆水嗎?

煎釀豆卜食譜

家常小菜食譜｜豆豉鯪魚炒油麥菜

【豆豉鯪魚炒油麥菜食譜】惹味拌飯家常菜 10分鐘極速完成

豆豉鯪魚炒油麥菜食譜

家常小菜食譜｜蒜香牛油蝦

【蝦食譜】蒜香牛油蝦彈牙香噴噴 零失敗宴客菜10分鐘煮好！

蒜香牛油蝦食譜

家常小菜食譜｜花甲絲瓜

花甲絲瓜食譜｜清甜鮮味10分鐘簡易家常菜 揀勝瓜1搖即知老或嫩?

花甲絲瓜食譜

家常小菜食譜｜九層塔煮蜆

【九層塔煮蜆食譜】厚肉沙白配芳香九層塔 只需10分鐘新手必試

九層塔煮蜆食譜

家常小菜食譜｜辣椒膏炒花甲

【辣椒膏炒花甲食譜】10分鐘簡易泰國菜 泰式萬能醬炒蜆超惹味

家常小菜食譜｜葱油花甲

【葱油花甲食譜】香噴噴花甲簡單零難度 超省時製法只需10分鐘！

葱油花甲食譜

家常小菜食譜｜香煎芙蓉蛋

【蛋食譜】香煎芙蓉蛋10分鐘搞掂 金黃香口不易散全靠……

香煎芙蓉蛋食譜

家常小菜食譜｜白飯魚煎蛋

【白飯魚煎蛋食譜】10分鐘家常菜2招學揀白飯魚 如何辟腥去潺？

白飯魚煎蛋食譜

家常小菜食譜｜蔥燒玉子豆腐

【豆腐食譜】蔥燒玉子豆腐外焦內嫩全靠佢！10分鐘簡易拌飯菜

蔥燒玉子豆腐食譜

家常小菜食譜｜勝瓜雲耳粉絲

【蔬菜食譜】勝瓜雲耳粉絲簡單易做 10分鐘煮出輕怡健康家常菜！

家常小菜食譜｜櫻花蝦炒椰菜

蔬菜食譜｜櫻花蝦炒椰菜10分鐘家常菜 炒椰菜免加水多做1步更香

櫻花蝦炒椰菜食譜

家常小菜食譜｜薑汁炒芥蘭

【蔬菜食譜】薑汁炒芥蘭爽脆鮮甜靠3寶 跟羽衣甘藍同宗抗氧抗癌

薑汁炒芥蘭食譜

家常小菜食譜｜夏威夷魚生飯

【夏威夷魚生飯食譜】低卡低脂Poke Bowl 秘製魚生醬汁清新醒神