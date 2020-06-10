【蔬菜食譜】豆乳雜菜煲高纖美顏　不加雞湯如何煮出鮮甜湯底？

雜菜煲，在世界各地都有自己的做法，以日本為例便會加上豆漿及蔬菜烹煮，慢慢成了香醇濃厚又鮮甜的豆乳雜菜煲。個人認為豆乳雜菜煲中的蔬菜可以根據自己的喜好加入不同的蔬菜；而豆乳湯底則可以用上新鮮的調味料來取代雞湯，令整個雜菜煲更加健康。

豆乳雜菜煲，除了可以作為一道菜式外，也可以作為火鍋或烏冬的湯底，而且由準備到上桌30分鐘內便可，儘管作為晚一點的晚餐亦沒有太大的罪惡感。如果不想花時間為湯底調味，市面上已有各款已調味的豆乳鍋湯底可供選擇，非常方便。若想健康一點，也可以自己調味，而且製作湯底不一定要加入雞湯，用薑、蔥和蒜已經足夠同時能帶出蔬菜的鮮甜味。

用薑、蔥和蒜烹煮湯底的的主要竅門是先用大火把薑、蔥和蒜炒香，接著加入熱水，把炒香了的食材中的金黃色「精華」化為液體，讓湯底更濃郁。之後加入蔬菜，增加湯裏蔬菜的甜味。

豆乳雜菜煲食譜

健康小貼士：

豆乳即是豆漿，含豐富維他命A、維他命B雜及鉀、鈣等礦物質，具滋潤皮膚及抗癌的功效。大部分菇類含非水溶性纖維，每100克的脂肪含量約0.5克，熱量約40千卡，低脂、低熱量，有飽足感，菇菌也有豐富的維他命D及蛋白質。以冬菇為例，含有的嘌呤可抑制負責收縮血管的酶，有助放鬆血管，維持心血管健康。

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