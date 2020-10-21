【薑蔥汁煮茄子食譜】15分鐘簡易日系家常菜　提香味濃靠1種調味

茄子的配搭五花八門，魚香茄子、蒜蓉蒸茄子等等，全都色香味俱全！數著數著，難道美味的茄子只配中式的調味？當然不是，日式風味的薑蔥汁煮茄子一樣多汁好下飯。

薑蔥汁煮茄子，是筆者在一家主打日式家庭菜的餐廳每次必點的小菜！每口的茄子肉散發著濃濃的薑汁，配以炒香的蔥段，在兩種食材相輔相成下，別有一番風味。 餐廳最後點餐時間是晚上8：15，筆者亦常常因為工作關係不能於截單前趕上，想想不如嘗試自煮以止心頭之癢。雖然外貌不及餐廳製作的吸引，但味道並不遜色，烹煮過的薑蓉辣味大減，而且非常有咬口。其次，自煮可以加入大量蔥段，蔥段吸收了薑汁和醬汁的味道，特別好下飯。

薑蔥汁煮茄子食譜

至於「吸油大王」茄子，每一絲茄子肉都吸滿了各方的精華，分外美味。處理茄子時，可以於表面鎅幾刀，有助快熟和較易入味。若然想整道菜的香氣更上一層樓，爆香蔥段時可用麻油代替一般食油，擁有芝麻香，比平常的薑蔥汁更與別不同。

薑蔥汁煮茄子食譜

健康小貼士：

茄子，低脂、低糖，100克的茄子脂肪不足1克，熱量只有25-30千卡，而且富含果膠類膳食纖維，90%是水分，能延長消化速度，維持飽腹感，最適宜減肥人士食用。它還富含維他命A、B群、C、P、鈣、鉀、鐵等，特別是茄子皮有豐富的花青素等類黃酮物質，抗氧化能力高，延緩衰老助防癌，還可降膽固醇，維持心血管健康。不過，茄子味甘性涼，脾虛人士不宜多吃。

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攝錄：陳嘉杰

剪接：楊帆