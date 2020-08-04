【素食食譜】水牛城椰菜花華麗轉身變雞翼　低卡高纖惹味香濃

提升身體免疫力必須多吃蔬果，十字花蔬菜最有益於健康，譬如椰菜花，據研究所指它有助抗癌、抗炎及抗抑鬱，而且纖維豐富及熱量低，具有飽肚感，奉行低碳飲食及想減肥人士更為鍾愛，煮成齋菜、炒成「米飯」及焗成「雞翼」也無所不能。

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水牛城椰菜花，可配沙律醬享用，層次更豐富。

當椰菜花粒配搭蘑菇或雜菜變成炒「飯」，成為新潮的健康創意料理之外，以椰菜花來模仿滑「雞」更覺別出心裁，佩服一群棄肉茹素的朋友，在素食烹調上總是別具匠心。外國人喜歡將一棵棵、小小的椰菜花扮chicken wings，當作素食版雞翼，完全併棄了仿肉食品，善用天然蔬菜來營造雞翼的既視感，儼如幻覺食品，極富趣味。

椰菜花扮雞翼，比真雞翼低熱量。

椰菜花作肉，外層有脆皮，將乾身的椰菜花蘸麵糊，再蘸麵包糠，用烤焗方式烤成雞翼，這是椰菜花「雞翼」的基本步。要添加風味，做簡易香濃的水牛城汁，髹上已焗起的椰菜花，再一次入爐焗至乾爽完成。若家用的焗爐設有熱風對流模式，可吹送熱風，加速熱循環。爐內的熱力平均，食物的受熱程度亦更均勻，提升烤焗食物外酥內嫩的口感。製成後的水牛城椰菜花要盡快享用。

焗製水牛城椰菜花，可用上下發熱模式，亦可運用熱風對流模式，使外皮更乾爽。

水牛城椰菜花食譜

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攝錄、攝影：陳錦超、陳嘉杰

剪接：楊帆

場地提供、廚具提供（多功能蒸烤焗爐 (座檯式) SGV-2617）︰德國寶

健康小貼士︰

椰菜花高纖及低熱量，有豐富的鉀、錳、葉酸及各樣維他命，含天然抗氧化物有助抗炎，據《World Journal of Psychiatry》一項研究指，當中蘊含的蘿蔔硫素更有助抗癌和抗抑鬱。

食用十字花科蔬菜（椰菜花、西蘭花）有助於抗抑鬱，在抗抑鬱食品評分（AFS）中獲高分。

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