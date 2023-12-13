水果營養｜止咳降血壓膽固醇4水果加熱更有益！蒸煮梨減腸胃不適

天氣轉涼，不想吃凍冰冰的生果，又怕維他命C等營養攝取不足；把生果加熱食用，又怕營養流失？不用擔心，原來有些水果加熱吃不但暖胃暖心、營養不流失，反而比常溫時營養更豐富，有些甚至能減輕腸胃不適症狀！



按下圖看哪些水果加熱食更有營養！

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1 蘋果



蘋果含豐富果膠，尤其蘋果皮，加熱後蘋果會釋出更多果膠。果膠是膳食纖維的一種，能吸收腸道内毒素並促進消化。有研究指，蘋果加熱後多酚類天然化合物增加，食用後能降血糖、降血脂、抗氧化、消炎殺菌及降低膽固醇。

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2 香蕉



香蕉含有澱粉質、蛋白質、果膠、維生素和礦物質。未經加熱的香蕉性寒涼，冬天不宜多吃。但加熱後的香蕉營養基本不會流失，仍可透過香蕉攝入鉀離子。香蕉的寡糖會增加，食用後能增加腸道内的乳酸菌，口感會變得軟糯，更能潤腸通便。

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3 梨



常說冰糖燉雪梨可潤肺止咳，其實梨加熱後食用，可以袪寒、去燥、潤肺，非常適合秋冬食用。梨籽中的木質素本是一種不可溶解纖維，但把梨蒸煮後食用，木質素會在腸道被溶解，有助人體排出不良膽固醇。

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4 柑橘類

橙在中醫角度是中性偏涼。加熱後的橙子、桔子會釋放那可汀和橙皮油，那可汀能止咳，橙皮油則有助化痰。不過只能用於肺燥引起的熱咳，對病理性咳嗽或是敏感性咳嗽沒有效用，應及早求醫。

其實水果煮熟後，只會損失少量維他命C，膳食纖維和礦物質不會因受熱而流失，相反更有助人體吸收。加熱後的水果甜度更高，在冬日提升幸福感。美國農業部的數據分析指，常見的蔬果煮熟後維他命約損失兩成，只要多吃蔬菜便能攝取足夠維他命。

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資料來源：MBGFOOD - 《How Cooking Fruit Affects Its Nutritional Value, From RDs》