阿爺廚房-白切雞食譜｜鼎爺教選材用二黃雞最好　肉夠香有雞味！

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鼎爺出生於廣州，相信對飲食有研究的朋友們都會知道，廣州人對於「飲和食」都是相當講究，當然鼎爺已去世的父親亦不例外！鼎爺父親從事酒樓業，對食材、刀工和配搭都有嚴厲的要求，鼎爺幼承庭訓、耳濡目染下，加上自己的努力，廚藝相當了得。以下「白切雞」食譜內容節錄自《鼎爺廚房：家傳粵式手工菜》。

白切雞材料：

新鮮雞 1隻（約2斤多些，不要放雪櫃）

鹹水草 8-10條

滾油

豉油

蘸料：

薑蓉、紅葱頭蓉、薑紅葱頭蓉、薑葱蓉、葱蓉、青葱紅葱頭蓉、青葱紅椒圈、黃芥末（用米酒或白醋調勻，1小時後才作蘸料。)

鼎爺白切雞食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱👇👇👇）

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鼎爺廚房：家傳粵式手工菜（萬里機構授權使用）

書名：鼎爺廚房：家傳粵式手工菜

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝；同時由於天賦、興趣和不屈不朽的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。

於2016年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚，炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識和欣賞鼎爺的另一面，亦讓觀眾重新認識粵菜的細緻與美好。

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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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