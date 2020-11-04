【氣炸鍋食譜】素豬肉釀豆卜簡單惹味　多做一步豆卜更酥脆！

氣炸鍋素食譜簡單美味，用素豬肉釀豆腐卜，伴甜酸辣汁惹味可口。想炸起的豆腐卜更脆更爽，不妨多做一小步，個人覺得這個釀豆卜的方法不錯，有助令豆腐皮脆卜卜，而且外型也更漂亮。

素豬肉釀豆腐卜，跟真豬肉一樣美味可口。

只要將豆卜反起，豆腐肉朝外，在高溫氣炸下，豆腐卜水分抽得更乾爽，因此豆卜吃來更鬆脆，口感比一般釀豆卜的方法更好一些。當然，也可以不反起豆卜，依平時習慣釀入（素）豬肉。反起豆卜後，記得在豆卜內撲上適量的粟粉，幫助黏實內餡。

伴甜酸辣汁非常惹味，煮汁將快出鍋時才放蘋果醋，可保持醋的香味。

素肉不用撻，將醃料加入後，順方向拌至起漿，加配料醃5分鐘，釀入素豬肉，在200°C氣炸10分鐘後，補充適量油再氣炸剩餘的3分鐘，如此一來避免釀豆卜因缺水及缺油的情況下變得太硬。

將豆卜反起來釀素豬肉，在高溫氣炸下，豆腐卜的水分抽得更乾爽，口感更脆。

氣炸釀豆卜食譜

攝錄、攝影：陳錦超、陳嘉杰

剪接：趙錦添

場地提供、廚具提供（光速氣炸鍋 CKF-110）︰德國寶

健康小貼士︰

素豬肉的成分包括豌豆、非基因改造大豆、冬菇和米。每100克素豬肉含0毫克膽固醇和4.6克膳食纖維，飽和脂肪和膽固醇均是0，與一般未經烹調的豬肉碎（瘦肉佔84%）相比，素猪肉的熱量低68%。

此光速氣炸鍋用光波爐技術，使煮食更快速，高效及節能。玻璃鍋蓋讓煮食過程一目了然。拉起手把把整個鍋蓋輕鬆打開。

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