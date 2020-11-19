【香菇滷肉飯食譜】台式風味鬆軟鮮甜好下飯　肉燥、滷肉有分別？

台灣美食自然少不了香菇滷肉飯，肥美的豬肉加上香濃的醬汁，即使豬肉燜煮過後依然香嫩可口，拌以手工麵或白飯，令人停不了口。香港人對於台灣菜都是耳熟能詳，不過對於滷肉飯和肉燥飯你又知道當中的分別嗎？

滷肉飯、肉燥飯，兩者的外觀看似一樣，但其實用料及調味上是有分別的。肉燥飯的肉燥是用免治豬肉、豉油和乾葱，下鍋爆炒、收汁而成；滷肉飯的滷肉是用五花腩、豉油和乾葱再加水進去滷製，兩者的炮製過程不同，因此口感上亦有不同。以往都有介紹過肉燥飯的食譜，今次則是富有台南風味的滷肉飯。

香菇滷肉飯食譜

對比肉燥飯，滷肉飯的調味會多一點，除了必用的生抽及老抽外，燜煮期間還會加入五香粉、米酒等，因此出來的味道層次較為豐富。同時亦因為五花腩經過30分鐘的滷煮，豬肉會變得非常入味又帶有香菇的獨特香氣，口感相對鬆軟。

香菇滷肉飯食譜

健康小貼士：

豬肉的蛋白質豐富，脂質中富含維他命B1。維他命B1可除疲勞，其含量約為牛肉的8倍，特別在腰內肉及腿肉中含量較高。豬肉的鉀含量也很多，有助消除水腫。肥肉燉的時間增長，肥肉中的飽和脂肪酸和膽固醇可以轉化為單不飽和脂肪酸，對人體有益。

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攝錄：羅子揚、李倩

剪接：蕭文學