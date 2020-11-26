【卜卜蜆食譜】蜆煲火鍋二合一15分鐘搞掂　卜卜蜆名字原來咁解！

卜卜蜆，筆者第一次食是在澳門，下環有一間吃卜卜蜆火鍋的店很有名，據說很多港台巨星都是座上客，逐漸也成了許多香港人遊澳門的指定行程。卜卜蜆不止有蜆，把蜆吃完之後還能用湯底配其他肉類、蔬菜，慢慢打邊爐，實在很爽。趁住現在天氣逐漸轉涼，大家不妨用15分鐘自己炮製暖笠笠的卜卜蜆！

澳門下環的「贏到粥」以卜卜蜆聞名，記者4年前第一次光顧，侍應把卜卜蜆端上桌時，簡直讓我嘆為觀止，一大個鍋，滿滿都是蜆，我甚至有算過，總共有98隻，而且大部分都是殼連肉，絕無呃秤。

蜆吃光了變火鍋

你可能會好奇，為甚麼它不叫蜆煲、蜆鍋而要叫卜卜蜆呢？那是因為你會見到鍋裡的蜆在加熱期間，外殼慢慢打開，發出「卜卜」的聲響，看著聽著也蠻過癮。卜卜蜆是火鍋一種，鍋裡只有蜆，上桌後客人吃光蜆後，可另外加配蔬菜或肉類等，娃娃菜是其中一種跟它很配的食材，另外也可配勝瓜等，還有粉絲、腐竹等索湯類材料，也是相當不錯的配搭，在冬天食很適合。

煮軟的娃娃菜盡吸卜卜蜆鍋的湯汁，相當惹味。

澳門的卜卜蜆成為遊客必吃美食後，香港的一些火鍋店也有供應。出去食價錢都要百幾二百元，其實自己煮，成本只需五、六十元，而且15分鐘左右便完成。蜆的選擇方面，一般餐廳都用白蜆，因此我自製的時候也照跟。白蜆的特性是肉厚滑嫩，但個人始終認為蜆類以花甲最鮮甜，而且普遍少沙，各位可以隨喜好挑選。

湯底中除了蒜、辣椒等，也加入了玫瑰露、雞湯和黃豆醬，黃豆醬可讓湯底變得更惹味。此外，由於新鮮的蜆本身已有鮮味，所以雞湯不用加太多，雞湯和水1:2比例就行了。上桌前再灑一些辣椒、葱、和芫荽，整個卜卜蜆鍋香到不得了，保證好味！

卜卜蜆食譜

健康小貼士：

蜆含豐富鐵質，具補血的效用，有助維持新陳代謝。 在中醫角度，蜆主治開胃、明目、利小便等，在《本草綱目》中亦有記載。

攝影、攝錄：趙錦添

剪接：郭晉傑

相關食譜：

【蒜蓉牛油煮蜆食譜】入廚新手必學 15分鐘煮出香噴噴宴客料理

蒜蓉牛油煮蜆食譜

【香茅煮大蜆食譜】東南亞風味提鮮香料簡單易買 湯底清甜全靠…