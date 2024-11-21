卜卜蜆食譜｜15分鐘複製澳門名物　蜆煲一鍋兩食湯底加1物更惹味

撰文：鄧穎琪
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卜卜蜆，筆者第一次食是在澳門，下環有一間吃卜卜蜆火鍋的店很有名，據說很多港台巨星都是座上客，逐漸也成了許多香港人遊澳門的指定行程。卜卜蜆不止有蜆，把蜆吃完之後還能用湯底配其他肉類、蔬菜，慢慢打邊爐，實在很爽。趁住現在天氣逐漸轉涼，大家不妨用15分鐘自己炮製暖笠笠的卜卜蜆！

卜卜蜆食譜｜澳門名店一鍋98隻蜆　嘆為觀止

澳門下環的「贏到粥」以卜卜蜆聞名，記者8年前第一次光顧，侍應把卜卜蜆端上桌時，簡直讓我嘆為觀止，一大個鍋，滿滿都是蜆，我甚至有算過，總共有98隻，而且大部分都是殼連肉，絕無呃秤。

澳門下環的「贏到粥」以卜卜蜆聞名。（美食好芃友＠網上圖片）

卜卜蜆食譜｜蜆吃光了變火鍋

你可能會好奇，為甚麼它不叫蜆煲、蜆鍋而要叫卜卜蜆呢？那是因為你會見到鍋裡的蜆在加熱期間，外殼慢慢打開，發出「卜卜」的聲響，看著聽著也蠻過癮。卜卜蜆是火鍋一種，鍋裡只有蜆，上桌後客人吃光蜆後，可另外加配蔬菜或肉類等，娃娃菜是其中一種跟它很配的食材，另外也可配勝瓜等，還有粉絲、腐竹等索湯類材料，也是相當不錯的配搭，在冬天食很適合。

煮軟的娃娃菜盡吸卜卜蜆鍋的湯汁，相當惹味。

卜卜蜆食譜｜自煮慳1/4價錢　用什麼蜆？

澳門的卜卜蜆成為遊客必吃美食後，香港的一些火鍋店也有供應。出去食價錢都要百幾二百元，其實自己煮，成本只需五、六十元，而且15分鐘左右便完成。蜆的選擇方面，一般餐廳都用白蜆，因此我自製的時候也照跟。白蜆的特性是肉厚滑嫩，但個人始終認為蜆類以花甲最鮮甜，而且普遍少沙，各位可以隨喜好挑選。

湯底中除了蒜、辣椒等，也加入了玫瑰露、雞湯和黃豆醬，黃豆醬可讓湯底變得更惹味。此外，由於新鮮的蜆本身已有鮮味，所以雞湯不用加太多，雞湯和水1:2比例就行了。上桌前再灑一些辣椒、葱、和芫荽，整個卜卜蜆鍋香到不得了，保證好味！

卜卜蜆食譜

卜卜蜆食譜（3人分量）

材料：
白蜆1斤
辣椒2條
蒜1個
葱1棵
芫荽2株
黃豆醬1湯匙
雞湯100毫升
水200毫升
玫瑰露少許
娃娃菜1棵

做法：
1.洗淨白蜆，用一大碗水浸住，加鹽並靜置30分鐘吐沙。
2.蒜、辣椒切碎，葱切成葱花，芫荽切細。
3.鑊燒熱下油，爆香葱白、一半的蒜蓉和辣椒，灒玫瑰露與黃豆醬拌勻，再加雞湯、水與娃娃菜，以大火煲滾。
4.水滾後加蜆，開口後灑上剩餘的蒜、辣椒、葱和芫荽，略煮即成。

健康小貼士：

蜆含豐富鐵質，具補血的效用，有助維持新陳代謝。 在中醫角度，蜆主治開胃、明目、利小便等，在《本草綱目》中亦有記載。

攝影、攝錄：趙錦添

剪接：郭晉傑

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