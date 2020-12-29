【麵包營養】肉鬆包不能買或增致癌風險？呢4種麵包連老闆都不吃

麵包款式、口味多不勝數。新鮮出爐的麵包，陣陣香氣從麵包店飄送出來，也足以讓人垂涎欲滴，即使一日三餐都吃它也不覺膩。可是，近日有美食博客在網上帖文，指買麵包不能盲目地選，有四種麵包連老闆都不吃，背後原來...

買麵包一般都是隨個人喜好選擇，但近日有博客便在《Lily美食談》部落中帖文，指有些麵包會添加一些對人體無益的不健康材料，應該盡量少吃。他說這4種麵包雖然味香、口感好，但不一定健康富營養，就連麵包店老闆也說：「不懂的人才會喜歡吃，自己家從來都不吃。」

按下圖看哪4種麵包不健康？

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1. 忌廉包

忌廉有分動物性和植物性忌廉，在麵包店裡看到的麵包，大多採用植物性忌廉，烘焙師指植物性忌廉是從植物油裡提煉出來，價格相對便宜很多，但基本沒什麽營養，還有大量的反式脂肪酸，多吃容易導致肥胖、動脈硬化及心血管疾病；長期食用還會與胰島素抵抗，對糖尿病患者危害更大，因此不建議吃這類忌廉麵包。

2. 肉鬆包

肉鬆包是麵包店裡最常見也最受歡迎的產品之一，麵包上塗上沙律醬再鋪上肉鬆，吃起來非常美味，但是麵包師傅透露，有些肉鬆其實不是「肉」做的，一些廠商為降低成本，會用肉鬆粉、大豆粉和澱粉等來製作肉鬆，口感很類似，甚至比真肉鬆口感更酥鬆。大豆粉添加太多或是使用劣質產品，會使酥鬆感更明顯，入口即化、幾乎感受不到肉類的纖維紋理，且多用上不同添加劑增添風味，營養價值差太多，多吃有損健康，甚至增致癌風險。

3. 假全麥麵包

真正的全麥麵包被公認是健康麵包之一，深受許多想減肥的人青睞。

真正的全麥麵包會採用全麥粉製作，比起用小麥粉製作的普通白麵包有更高營養，因為全麥粉保留了小麥外面的麩皮，麵包呈微褐色，麩皮中有大量的維他命、礦物質及纖維素，深受許多想減肥的人士青睞。但一些店家為了節省成本，會在小麥粉中加入焦糖色素，讓顏色和外型看起來像全麥麵包。又或是在普通麵粉裡摻入少量的全麥粉，再添加各種糖分、油脂，讓口感吃起來更香甜，但營養卻和真正的全麥相差甚遠。

同場加映：如何辨別真正的全麥麵包？

按圖看如何挑選真正的全麥麵包5大貼士：

【麥包營養】8款麥方包比併麥含量 5貼士教揀真全麥

1. 看標簽：檢視成分中有沒有全麥粉，位置愈前愈好，排第1位最好，代表當中成分最多。

2. 看顏色：全麥麵包因保留了麩皮會呈微褐色，但並非所有褐色麵包都是全麥。

3. 看切面：真正的全麥麵包橫切面孔隙一般較大，並摻雜麩皮，而不僅只在麵包表面上。

4. 看手感：由於全麥麵粉的筋度低，冷卻後的手感會比較硬。

5. 聞味道：全麥粉的含量越高，麥香味更重。

4. 水果麵包

在烤好的麵包上加入切好的水果塊和忌廉，吃起來不只有濃郁的忌廉香，還有水果的清甜，但這類麵包不耐放，時間長一點水果便容易變壞。店家為省成本會使用較便宜的植物性忌廉，和不太新鮮的水果，或內含有防腐劑、添加劑的罐頭水果，吃起來異常的甜。罐頭水果經消化後，升糖速度及幅度高，血糖波動大，令體內的胰島素分泌過多。長期而言影響新陳代謝，造成體重超標。

資料來源：搜狐Lily美食談