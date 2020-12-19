止咳食療｜季節交替易感冒久咳不癒　中醫師推薦五個飲食秘方

季節交替正是風邪容易入侵之際，許多人感冒之後久咳不癒，除了藥物或喉糖之外，台灣中醫師王翊錞分享五個食療秘方，讓民眾可以溫和止咳不傷身。
▼五個止咳食療秘方（按圖看清 👇👇👇）
一、甘草貝母梨汁
用料：粗梨1個，川貝母粉3克，生甘草10克。
吃法：梨去核不去皮，將川貝母粉和甘草納入，放碗內蒸熟服食。
功效：清熱化痰散結。用於治乾咳無痰。
梨性涼：味甘微酸，歸肺、胃經，有生津、清熱、止咳化痰、潤燥、解酒等功效。
川貝母：清熱化痰，潤肺止咳，散結消腫。
生甘草：清熱解毒，祛痰止咳，緩急止痛，調和藥性
二、葱薑豉湯
用料：葱白頭（連鬚）3個，生薑3片，淡豆豉10顆。體虛者，加紅棗（切開）5顆。
吃法：2碗水煮開後轉中火，煎煮10分鐘，去渣後服用。
功效：用治風寒感冒初起，咳嗽、咽喉不疼痛者。
葱性溫味辛，歸肺、胃經，有發汗散寒、健胃。
生薑性溫味辛，歸肺、胃、脾經，有發汗散寒、溫中止嘔。
淡豆豉性寒、味苦甘澀，歸肺、胃經，有調中下氣。
三、冰糖銀耳蓮子湯
用料：銀耳15克，冰糖10克，蓮子15克。
吃法：一起煮。
功效：滋陰清肺，補脾益腎，止渴生津。用治陰虛肺燥之咳嗽痰少，咽乾口渴等症。
銀耳性平味甘，歸肺、胃經，有滋陰潤肺、益氣養胃、強心補腦等功效。
蓮子甘、澀，平。歸脾、腎、心經。益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。
四、蜂蜜蘿蔔汁
用料：白蘿蔔400克，蜂蜜適量。
吃法：將白蘿蔔洗淨、去皮、切碎，榨汁去渣，取60毫升加蜂蜜1匙，調勻頓服。
功效：清熱解毒，止咳化痰。用治燥咳。
蘿蔔生者性涼、味甘辛；熟者性溫、味甘。歸肺、胃經，有健胃消食、化痰止咳、清熱利尿、順氣寬中、生津止渴
蜂蜜：甘，平。歸肺、脾、大腸經。補中緩急，潤肺止咳，滑腸通便。
※注意一歲以下小朋友禁用。
五、羅漢果茶
用料：羅漢果10克、麥冬10克、桔梗3克、甘草3克。
吃法：加水煎服。
功效：適合風熱感冒咳嗽、咽痛、聲音嘶啞甚則失音，以及扁桃腺體炎、咽喉炎、百日咳、肺熱哮喘者食用。
羅漢果性涼味甘，歸肺、脾經，有解暑、清肺、化痰止咳、潤腸等功效。
麥冬甘、微苦，微寒。歸心、肺、胃經。養陰潤肺、益胃生津、清心除煩。
桔梗苦、辛，平。歸肺經。宣肺化痰，利咽，排膿。
甘草甘，平。歸心、肺、脾、胃經。益氣補中，清熱解毒，祛痰止咳，緩急止痛，調和藥性。
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