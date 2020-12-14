【健康飲食】4種有膽固醇也能吃的肉類　烹調禽肉前要做一個步驟

膽固醇其實對身體來說非常重要，但是若您體內的膽固醇過高，那麼就有可能造成您身體的負擔，並且增加血管阻塞、中風（Stroke）、心臟病（Heart disease）的風險。不過，想要完全避免膽固醇也不太可能，因為我們的身體也會製造膽固醇，而且來源是我們平常都會吃的肉，這些肉類都含有相當多的飽和脂肪，但是有膽固醇問題並不代表您就不能大口吃肉。只要您多加注意，那麼儘管您的膽固醇過高，也可以享受吃肉的快樂。下列為您列出4種就算您有膽固醇也能吃的肉類。 文：Tizianna Hsieh 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼4種有膽固醇也能吃的肉類（按圖👇👇👇）

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1. 高脂肪魚肉

根據美國馬里蘭大學醫學中心（University of Maryland Medical Center）的研究指出，高脂肪魚類是Omega-3脂肪酸的主要來源，而Omega-3脂肪酸能增加人體內高密度脂蛋白（HDL，又稱好膽固醇），而且維持低密度脂蛋白（LDL，又稱壞膽固醇）的含量。高脂肪魚肉包含，三文魚、鯖魚、長鰭吞拿魚、鯡魚、沙甸魚、湖鱒等。醫生通常會建議一般患者，一周內食用2次高脂肪魚肉。

2. 家禽肉類

家禽肉類去皮後，對想降低膽固醇的民眾來說是非常好的食物。每100克的家禽肉類，所含膽固醇約在80~100毫克之間，儘管每一種肉類所含的膽固醇都差不多，但只要去皮就可以有效去除脂肪。而且，肉的顏色愈深也代表脂肪愈高，所以若您有高膽固醇的困擾，建議您選擇白肉食用。此外，在烹調家禽肉類時，建議水煮或以焗爐、燒烤方式烹調為佳，而不要油煎。家禽肉類以雞肉與火雞肉最好，鴨肉與鵝肉與之相比所含脂肪較高。

高脂肪魚肉包含，三文魚、鯖魚、長鰭吞拿魚、鯡魚、沙甸魚、湖鱒等。（Caroline Attwood@Unsplash）

3. 紅肉

膽固醇指數過高的患者並非完全不能吃紅肉，只需要選擇瘦肉、降低脂肪攝取即可。脂肪含量最少的肉類部位以肩胛部、後腰脊部、前腰脊部、後腿部為主。料理前，請將可見的大塊脂肪去除，並在料理時選擇水煮、燒烤或用焗爐去除多餘油脂。醫生通會建議一般患者，每日的肉類綜合攝取量不要超過170克。

4. 豬肉

膽固醇指數過高的患者，需要限制豬肉的攝取量，您可以偶爾食用豬肉，但要避免加工食品如香腸、煙肉等食物。就像紅肉一樣，料理前應先把大塊脂肪去除，並使用簡單的燒烤方式烹調。但無論如何請都不要吃動物內臟，因為那裡會藏著您想去除都去除不了的滿滿脂肪。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：4種肉這樣吃～膽固醇過高也不用擔心】